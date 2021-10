Listopad 2021. Pamiętam o dzieciach z Michałowa

Czytaj także Twój koszyk jest pusty

Warto wiedzieć, co o sytuacji na granicy polsko-niemieckiej pisali wtedy polscy propagandyści, obrońcy „racji stanu”. W lutym 1939 r. np. „»na łamach Głosu Lubelskiego« ukazała się nota, w której dowodzono, że Żydom w Zbąszyniu (…) nie dzieje się wcale źle. Wręcz przeciwnie, nie dość, że mają się wspaniale i dysponują dużymi sumami pieniędzy we wszystkich walutach, to jeszcze ustawicznie próbują wymknąć się z przygotowanego dla nich obozu. »Policja wyłapuje ich na obszarze całego naszego państwa i odstawia pod eskortą z powrotem do obozu w Zbąszyniu«” (P. Nazaruk, W Zbąszyniu bez zmian, cyt. Za Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”).

Dostawało się także ówczesnej „totalnej opozycji”: „Gościnność i głupota są w Polsce bez granic. (…) Humanitaryzm, łagodność, liberalizm – bardzo to wszystko dobre rzeczy. Ale opróżnienie kraju z Żydów jeszcze lepsze”. I dalej: „Jeżeli się nie chce być żywcem zjedzonym przez pluskwy, trzeba je rozgniatać” (K. Zbyszewski, „Prosto z Mostu” 1938; dodajmy, że autor tego tekstu po wojnie sam stał się emigrantem).

Wydarzenia, o których tu opowiadam, historycy określają mianem „preludium Zagłady” (nawiasem mówiąc, to właśnie one leżą u korzenia nocy kryształowej).

Niech to będzie memento: dla narodu, dla społeczeństwa i dla Kościoła.