Dobrze zatem, że przynajmniej jeden biskup (Grzegorz Ryś) już dziś przygotowuje do tej pracy swoich diecezjan – i podjął temat synodu w dopiero co ogłoszonym liście pasterskim. (Podczas szybkiej kwerendy w internecie nie znalazłem żadnego innego polskiego hierarchy zabierającego głos w tej sprawie; jeśli kogoś pominąłem – przepraszam). Na szczęście od kilku miesięcy w Polsce pracuje Kongres Katoliczek i Katolików – jestem pewien, że jego uczestnicy nie zlekceważą papieskiego zaproszenia do współpracy ani też – odpowiadając na postawione pytania – nie będą się ograniczać do okrągłych frazesów. Oby tylko biskupi – nierzadko do Kongresu uprzedzeni i wobec niego nieufni – zechcieli go potraktować poważnie i przekazać „wyżej” i „dalej” owoce jego przemyśleń i toczących się debat. Oby też żaden krytyczny wobec hierarchii głos nie został przez nią pominięty czy zlekceważony.

Odwrót od klerykalizmu

Reforma synodu, jeśli tylko uda się ją przeprowadzić (a to zależy nie tylko od biskupów, ale i od tzw. zwykłych księży oraz od świeckich – od ich determinacji), może oznaczać początek przemian w całym Kościele: docenienie każdej osoby, odwrót od klerykalizmu i uświadomienie sobie konieczności zmian w sposobie sprawowania władzy. Jak mówi cytowany wyżej kard. Grech (a ja przyjmuję jego słowa za dobrą monetę): „Nadszedł czas na szerszy udział ludu Bożego w procesie decyzyjnym. (…) To, co dotyczy wszystkich, powinno być dyskutowane przez wszystkich”. Święte słowa.

Dziś – m.in. ze względów logistycznych – niemożliwe jest chyba (w realu, a nie np. na Zoomie) zwołanie soboru powszechnego. Może zatem taką rolę mógłby (przynajmniej na razie) pełnić rzetelnie przeprowadzony synod?

Szkoda tylko, że ciągle to jest / będzie synod biskupów, a nie zgromadzenie wszystkich stanów Kościoła. Jednak, jak mówi stare polskie przysłowie, „Nie od razu Kraków zbudowano”. Ta świadomość pozwala mi patrzeć w przyszłość z (umiarkowaną) nadzieją.

8 czerwca 2021 r.

Tekst ukaże się w najbliższym numerze miesięcznika „Znak”.