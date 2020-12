Dzień gniewu

Dziś niektórzy hierarchowie zdają się tych swoich pragnień wypierać. „To nie Kościół stanowi prawa w naszej ojczyźnie” – mówi np. abp Stanisław Gądecki, zapominając dodać o naciskach podejmowanych (w celu zmiany prawa właśnie) przez ludzi Kościoła. Oto leży przede mną komunikat KEP z 7 czerwca 2017, z którego wynika, że biskupi „popierają zbieranie podpisów” pod obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”. Kilka miesięcy później Prezydium KEP publikuje kolejny dokument na ten temat: „(…) raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Karty z podpisami należy przesłać do organizatorów, aby trafiły do Parlamentu RP do końca listopada”. Takich tekstów można przywołać więcej…

Ludzie je pamiętają. Podobnie trudno im nie dostrzegać bliskich relacji Kościoła z władzą (choćby sławetnych „urodzin” Radia Maryja z udziałem niemal połowy polskiego rządu). Jak mówi jedna z posłanek lewicy, „jeśli Kościół wszedł do polityki, to teraz polityka weszła do Kościoła”. Czy biskupi naprawdę nie potrafili przewidzieć takich konsekwencji aliansu z władzą?

W stanowisku przyjętym przez Radę Stałą KEP uderza wyraźna powściągliwość w nazywaniu niektórych rzeczy po imieniu. Mam tu na myśli np. nieśmiałe życzenie, by politycy nie instrumentalizowali spraw wiary i Kościoła. Czy jednak po apelu wicepremiera Kaczyńskiego (aby członkowie PiS i ci, którzy tę partię popierają, „wzięli udział w obronie Kościoła” i żeby czynili to „za każdą cenę”) polscy hierarchowie nie powinni raczej uderzyć pięścią w stół i głośno zaprotestować?

Równolegle z dokumentem episkopatu (i dołączoną doń piękną modlitwą w intencji pokoju) czytam list „zwykłych” księży. Nie ukrywam, że o wiele bliższy jest mi ten drugi tekst. Znajduję w nim bowiem to, czego zabrakło w stanowisku Rady Stałej: wezwanie Kościoła do rachunku sumienia (za pedofilię i jej tuszowanie, ale i za sojusz z tronem, poniżanie ludzi inaczej myślących lub niespełniających wymogów etyki katolickiej). To istotne dopowiedzenie czyni bardziej wiarygodnym wezwanie do namysłu nad sytuacją, w jakiej znaleźli się Polska i Kościół, i do dialogu (zarówno wewnątrzkościelnego, jak i z ludźmi stojącymi z dala od Kościoła i jego nauki).

Podjęcie takiego dialogu to zadanie niezwykle dziś trudne, ale konieczne, zwłaszcza że dotyczy chrześcijan wezwanych do tego, by „żyć Ewangelią i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku” (papież Franciszek, enc. Fratelli tutti, podkreśl. moje).

7 listopada 2020 r.