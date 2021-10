Pierwszym zadaniem władz Polski jest chronić Polskę i polskich obywateli, ale drugim zadaniem, również humanitarnym, jest nie wspierać handlu ludźmi, nie wspierać nielegalnych migracji, to jest ogromna krzywda dla tych ludzi. Tylko być może niektórzy w Polsce są na poziomie emocjonalnym pensjonarki. Jak zobaczą wzruszający obrazek, to już wyłączają myślenie.

Kurtka polarowa hybrydowa turystyczna męska X-Warm, oliwkowa, rozmiar L – 1 sztuka

Polar turystyczny damski X-Warm, jasnoszary, rozmiar L – 1 sztuka

O proszę, jak nam tu pięknie rośnie w Polsce piąta kolumna. A może byś, k#$%& białoruska, zbierał pieniądze na polskie dzieci?

Polar dziecięcy X-Warm („Bardzo miękki i wygodny, najcieplejszy z gamy. Zapinany na suwak”), modry, rozmiar 113– 121 cm (5–6 lat) – 1 sztuka

Polar dziecięcy X-Warm, modry, rozmiar 103–112 cm (4–5 lat) – 1 sztuka

Polar dziecięcy X-Warm, modry, rozmiar 103–112 cm (2–3 lata) – 2 sztuki

Bielizna termoaktywna, męska, komplet khaki, rozmiar L – 1 sztuka

Bielizna termoaktywna, damska, komplet szary, rozmiar L – 1 sztuka

Uważam, że zgodnie ze starym powiedzeniem „na zimne trzeba dmuchać”. Wolę, aby ktoś dbał za bardzo o nasze bezpieczeństwo, niż żeby spał i zaniedbywał swoje obowiązki. Niezależnie od dylematów moralnych, prymat musi mieć w tym przypadku roztropność.

Legginsy termoaktywne do piłki nożnej, rozmiar 113–121 cm (5–6 lat) – 1 sztuka

Legginsy termoaktywne do piłki nożnej, rozmiar 103–112 cm (4–5 lat) – 1 sztuka

Ładnie tutaj gracie w gierki Łukaszenki. Pokazać Wam gówniaka, zdjąć im buty, rozpłakać się i nagle wszystkie aborcjonistki takie pro-life.

Koszulka termoaktywna narciarska dla dzieci, rozmiar 113–121 cm (5–6 lat) – 1 sztuka

Koszulka termoaktywna narciarska dla dzieci, rozmiar 103–112 cm (4–5 lat) – 1 sztuka

Uchodźcy to są ludzie, którzy są zagrożeni w swoim kraju, a w tym przypadku mamy do czynienia z osobami, które nie tylko nie są zagrożone, jak tutaj mówiłem – muszą dysponować – jak na te kraje – dość sporym majątkiem, żeby móc się tutaj próbować udać – to po pierwsze. Po drugie, są zapraszane na Białoruś i z własnej woli się tam znajdują. Jest stare, jeszcze rzymskie określenie, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Oni chcą tam być i chcą jeszcze do tego próbować forsować nielegalnie polskie i jednocześnie unijne granice.

Koszulka termoaktywna narciarska dla maluchów, rozmiar 103–112 cm (2–3 lata) – 2 sztuki

Ciepły komin myśliwski z polaru („Na polowania na grubą zwierzynę z naganką w zimne dni. Również na polowania na ptactwo wodne i ptaki migrujące. Miękki i ciepły”), czarna oliwka, one size – 6 sztuk

Płachta biwakowa 3 m×3 m, ciemnozielona / khaki – 2 sztuki

Śpiwór trekkingowy wiosna–jesień („Zaprojektowany do wygodnego i bezpiecznego spania w temperaturach wyższych lub równych 0°C), ciemnozielony / khaki, rozmiar L – 2 sztuki

Śpiwór turystyczny wiosna–jesień dla dzieci, jasny ceglasty – 4 sztuki

Mata kempingowa samopompująca (190 × 65 cm) (możliwość łączenia z taką samą matą) – 6 sztuk

Dzieci zostały nakarmione, dano im pić. Sprawdzono, czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy, czy medycznej, czy innej. Nie potrzebowały.

Ogrzewacze chemiczne do rąk – dla 30 rąk. („Poszukujesz zewnętrznego źródła ciepła do ogrzewania się w zimne dni? Ten ogrzewacz zapewni Ci ciepło przez co najmniej 6 godzin”)

Ogrzewacze chemiczne do stóp – dla 30 stóp. „Działają przez 5 godzin, jeśli są ciepłe w momencie umieszczenia ich w butach”

Latarka czołówka na baterie, 30 lumenów („Ułatwia przemieszczanie się nocą lub oświetlenie otoczenia”)

Po co pani ta informacja? Skończmy może już to pytanie, powiedziałam: do linii granicy. A co państwu to da, że my powiemy, gdzie zostały przewiezione? Te osoby były w dobrym stanie zdrowia, o losie tych dzieci decydowali rodzice. To już tyle w tym temacie. Proszę inne pytanie.

Czytaj także My, uchodźcy

***

W związku z dramatyczną sytuacją uchodźców na polsko-białoruskiej granicy, zdecydowaliśmy się na wcześniejszą publikację tekstu, który ukaże się również w najbliższym numerze miesięcznika „Znak”.

Redakcja