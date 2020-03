Lektury na czas niepokoju. Co uratuje świat według Filipa Springera?

Co wygrzebuje Filipa Springera z przygnębienia? Jak według niego uratować świat? I przez co spóźnił się na pociąg? Odpowiedzi znajdują się w jego „Lekturach na czas niepokoju”.

Nadzieja w mroku

Rebecca Solnit

W czerwcu 2019 r. kończyłem pracę nad cyklem reportaży o katastrofie klimatycznej w Polsce i ta książka pozwoliła mi się całkiem zgrabnie wygrzebać z przygnębienia, w jakie na skutek tej pracy popadłem. Solnit opowiada o ruchach obywatelskich, wskazując, że wiele z nich znajdowało się w sytuacji o wiele bardziej beznadziejnej niż ta, w której my znajdujemy się dziś. Bo my mamy wszelkie narzędzia i technologie, by stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Wystarczy się zorganizować i po nie sięgnąć. Solnit wypowiada też brutalną prawdę – wszystko, co możemy zrobić, to zaangażować się w ratowanie świata bez żadnej obietnicy, że nam się to powiedzie. Alternatywą dla tej postawy jest marazm.

Wydawnictwo Karakter

Terremoto

Jarosław Mikołajewski

Wydała tę książkę moja żona, a napisał ją przyjaciel, ale to tutaj naprawdę nie ma znaczenia. Na festiwalu MiedziankaFest Jarosław Mikołajewski zapytał kiedyś jedną z zaproszonych autorek, czy wyobraża sobie pisanie poezji bez rezygnowania z pisania reportażu. Bo przecież pisząc to drugie, można też uprawiać to pierwsze. Czego ta niewielka, ale wspaniała książeczka jest najlepszym dowodem. Terremoto to książka o tym jak zachować człowieczeństwo w czasach katastrofy. Zostawia czytelnika z wiarą w drugiego człowieka. Czy potrzebujemy dziś czegoś bardziej niż takiej literatury?

Wydawnictwo Dowody na Istnienie

Akan

Paweł Goźliński

Jakaż to jest wspaniała powieść! Jeśli potrzebują Państwo książki, która całkowicie człowieka pochłania i przenosi do innego miejsca i czasu to napisana przez Pawła Goźlińskiego historia Akana – Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka – jest właśnie taką książką. Jak dorosnę, chcę umieć panować nad opowieścią tak, jak Goźliński. A do tego Akan wystarcza na długo – liczy sobie bowiem ponad 660 nierozdmuchanych stron.

Wydawnictwo Agora

Inne możliwości

Julia Fiedorczuk

Sześcioro poetek i poetów opowiada Julii Fiedorczuk o znaczeniu poezji w dzisiejszym świecie. I właściwie wszyscy wyrażają graniczącą z pewnością opinię, że to właśnie poezja może ocalić nasz świat. W jednej z rozmów Fiedorczuk zauważa: „Niektórzy twierdzą, że ludziom brakuje aparatu percepcyjnego, który umożliwiłby zarejestrowanie takich zjawisk jak zmiany klimatyczne, zjawisk gigantycznych i rozciągniętych w czasie”.

Na co Gary Snyder beztrosko odpowiada: „Właśnie dlatego potrzebujemy poezji!”. John Felstiner napisał książkę pod tytułem: Czy poezja może uratować Ziemię?. Kiedy usłyszałem ten tytuł, w pierwszej chwili pomyślałem: to kompletne szaleństwo. Ale potem zastanowiłem się i doszedłem do wniosku, że jeśli nie poezja, to co?

Proste, prawda?

Wydawnictwo Katedra

A skoro poezja to…

Minimum

Urszula Zajączkowska

Kompletnie nie umiem nic o poezji napisać, zresztą nie po to ona jest, by o niej ględzić. Na zachętę więc tylko nadmienię, że przez tę książkę spóźniłem się kiedyś na pociąg. A ja się nigdy nie spóźniam na pociąg.

Wydawnictwo Warstwy