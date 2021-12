Dziura w ziemi, którą podglądał Miodownik, to wykop fundamentowy pod budowę nowej (w tamtym czasie) ikony Londynu – wysokościowca The Shard. Gdy cała glina z wykopu została skrupulatnie usunięta, wlano do niego beton. Miodownik przygląda się budowie najwyższego wieżowca w Europie z dachu swojej kamienicy, na ceglanym (sic!) kominie zaznacza postępy konstruktorów, snując jednocześnie refleksje nad właściwościami betonu.

Urok ceglanych budynków bierze się po części stąd, że są złożone z mnóstwa elementów. (…) Beton ma zupełnie inny charakter, ponieważ przed zastygnięciem jest żelem. Oznacza to, że budynki można z niego odlewać, uzyskując jednorodną, pozbawioną jakichkolwiek wiązań, łączeń całość, od fundamentów po dach”. To, zdaniem Miodownika, sprawia, że do betonowych budynków trudniej nam się odnieść, jesteśmy wobec ich jednolitej struktury bezradni, bo brakuje w nich punktów odniesienia, które pozwalałyby nam poczuć własną istotność. Beton jest też o wiele bardziej nieprzewidywalny niż cegła. Można z niego odlać wszystko, wszędzie i w każdej skali. Nie wiadomo więc, czego się po nim spodziewać.

Tymczasem cegła mieści się w dłoni. Od niej wszystko się zaczyna. Tym, którzy użyli jej po raz pierwszy, chodziło po prostu o materiał budowlany, który można by chwycić jedną ręką, unieść i położyć na właściwym miejscu. Czytaj także Śląski matriarchat. Cieszyńska suknia i pluszowa wagina

Dlatego kształt, rozmiar i wielkość cegieł, choć na przestrzeni wieków nieco się zmieniały, zawsze były podporządkowane tej potrzebie – chwycić, unieść, położyć. W dodatku cegłę da się odzyskać. Ciągle żywa, zwłaszcza na ziemiach zwanych Odzyskanymi, powtarzana jest historia o wywozie cegieł ze zrujnowanych miast do odbudowującej się Warszawy. Legenda ta nie ominęła nawet mojej Miedzianki (niegdyś Kupferbergu), choć jedyne, co można na pewno ustalić, to to, że z pochodzącej stamtąd cegły rozbiórkowej niektórzy mieszkańcy pobliskich wsi pobudowali sobie komórki dla świń i garaże. Z rozbiórkowej cegły powstaje też architektura ikoniczna, jak choćby muzeum historyczne w chińskim mieście Ningbo projektu Wang Shu.

„Cegła jest jak dobrze wypieczony chleb – mówił Stanisław Niemczyk w Domach bezdomnych, książce poświęconej ceglanemu budownictwu wokół Pszczyny, którą napisała Dorota Brauntsch. – Ma różne oblicza, każda jej strona jest inna. Tak jak bochenek, który ma bardziej spieczony spód obsypany mąką, a na górze spękaną skórkę. (…) Jest jeszcze smak. Czujemy go w murach. Ceglane pomieszczenia emanują rękodzielniczym naznaczeniem”.

Pod warunkiem, że są z cegły naprawdę, a nie tylko cegłą obłożone.