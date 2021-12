Wymiary czułości

*

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo (1905) Muzeum Narodowe w Krakowie

Stanisław Wyspiański, Wikimedia Commons

Chyba nie ma słynniejszego przedstawienia macierzyństwa w polskiej sztuce od pracy Stanisława Wyspiańskiego z 1905 r. Obraz jest doskonałym przykładem troski, jaką matka roztacza nad swoim dzieckiem, i w tym kontekście wydaje się, że ma wręcz uniwersalny charakter. Praca przedstawia niezwykle ciepłą, intymną scenę rodzinną. Wyspiański ukazał w niej swoją partnerkę życiową Teofilę Pytko, która karmi ich najmłodszego syna Stasia. Kobiecie towarzyszą dwie przypatrujące się z zainteresowaniem dziewczynki, a dokładniej: dwie wersje jego córki Helenki, którą ukazał z różnych stron i umieścił koło siebie. Związek wybitnego malarza z prostą kobietą ze wsi wywoływał kontrowersje i był nieustanie krytykowany. Kobiecie zarzucano, że nie pasuje do artystycznego świata, podkreślano, że nie jest wystarczająco urodziwa i ma bardzo wiele wad. Wyspiański był jednak Teofilą zafascynowany i wielokrotnie przekonywał, że relacja ta przynosi mu bardzo wiele radości. Malarz uważał swoją żonę za doskonałą matkę dla ich dzieci i bardzo chętnie portretował ją podczas codziennych czynności.

Vincent van Gogh, Portret doktora Paula Gacheta (1890) Muzeum d’Orsay w Paryżu

Vincent van Gogh, Wikimedia Commons

Doktor Paul Gachet specjalizował się w leczeniu chorób serca oraz zaburzeń nerwowych. Po raz pierwszy spotkał się z Vincentem van Goghiem w maju 1890 r. – artysta miał za sobą ciężki atak psychiczny, w trakcie którego odciął sobie ucho. Gachet nie tylko został jego lekarzem, ale też w krótkim czasie mężczyźni mocno się zaprzyjaźnili. Van Gogh namalował portret Gacheta w maju 1890 r., ukazując go jako pełnego troski, melancholijnego człowieka. Doktor siedzi przy stole i wspiera twarz na swojej prawej ręce. W lewej trzyma kwiat naparstnicy wykorzystywanej przy leczeniu chorób serca, co wskazuje na jego medyczną profesję. Pełen smutku wzrok kieruje przed siebie, jest zamyślony i nieobecny. Nostalgiczny nastrój dzieła podkreśla kolor błękitny, stanowiący barwną dominantę w obrazie. Gachet opiekował się van Goghiem do ostatnich dni jego życia, został również wezwany tuż po jego samobójczym akcie. Był człowiekiem niezwykle wrażliwym na sztukę i drugiego człowieka, przez co mocno angażował się w sprawy van Gogha. Malarz wielokrotnie opowiadał o ich relacji, pisząc w listach do brata, że doktor jawi mu się jako bardzo bliska osoba, wręcz brat, o bardzo podobnym usposobieniu.

Władysław Podkowiński, Dzieci w ogrodzie (1892) Muzeum Narodowe w Warszawie

Władysław Podkowiński, Wikimedia Commons

Dzieci w ogrodzie zdradzają fascynację Podkowińskiego francuskim impresjonizmem, z którym malarz zetknął się podczas pobytu w Paryżu. Artysta sporo wolnego czasu spędzał w majątku Miłosza Kotarbińskiego w Chrzęsnem niedaleko Radzymina, gdzie zachwycał się pięknem natury oraz mógł w pełni oddawać się malowaniu na wzór francuskich mistrzów. Swoje świetliste pejzaże malowane wrażeniowo w plenerze zdarzało mu się urozmaicać sylwetkami bliskich mu osób. Tytułowe Dzieci w ogrodzie, ukazane w trakcie podlewania roślin, to bracia Kotarbińscy: Tadeusz, przyszły filozof, oraz Mieczysław, w przyszłości malarz oraz projektant wnętrz. Chociaż sielankowy temat pracy był dla malarza jedynie pretekstem do artystycznych poszukiwań, dzieło podejmuje przy okazji na pozór zwyczajny, ale bardzo istotny aspekt, jakim jest dbałość o naturę. Drobne gesty troski w wykonaniu małych dzieci w połączeniu z uroczym fragmentem letniego ogrodu sprawiają, że dzieło posiada bardzo optymistyczny i kojący charakter.