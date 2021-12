Oprócz youtuberów zjawiskiem zajmują się też artyści. Bob Ross, amerykański malarz znany z popularnego w latach 80. i 90. telewizyjnego programu The Joy of Painting, to najsłynniejszy nieintencjonalny twórca ASMR. Malował krajobrazy, opowiadając, co robi, i pokazując, w jaki sposób miesza farby czy kładzie warstwy. Współcześnie, gdy zjawisko jest już coraz lepiej rozpoznane, twórcy korzystają z niego świadomie. Szwedzkie Centrum Architektury i Designu ArkDes poświęciło w zeszłym roku ASMR wystawę Weird sensation feels good. Spośród polskich artystów można by tu przywołać Mirellę von Chrupek. Choć sama nie pozycjonuje się w nurcie wizualnego ASMR, to kiedy przypominam sobie jej cykl miniinstalacji, które przez trzy lata prezentowała w dawnej gablocie warszawskiego zakładu szewskiego – pełnych drobiazgów, faktur i pastelowych barw – pasuje jak ulał. Zwłaszcza że wśród swoich motywacji autorka najczęściej wymienia niezobowiązujące sprawianie ludziom przyjemności