Skupieni na treści, którą przekazują litery, rzadko poświęcamy uwagę ich wizualnej stronie. Tymczasem typografia jest złożoną dziedziną opartą na niuansach, a krój pisma oddziałuje na nas podprogowo. Istnieją fonty eleganckie i dosadne, nowoczesne i klasyczne. Nie bez powodu są częścią identyfikacji wizualnych, bo w nieuchwytny sposób gdzieś „pomiędzy” literami kreują wizerunek i budzą w nas emocje. Bywają też traktowane bardzo poważnie. W 1941 r. z rozkazu Adolfa Hitlera wydano do wszystkich urzędów publicznych nazistowskich Niemiec okólnik, który zabraniał dalszego używania fontu Fraktura. Początkowo promowany przez nazistów jako krój prawdziwie niemiecki, okazał się wzorowany na żydowskich pismach handlowych. Historycy spekulują, że za tą decyzją stała też pragmatyczna chęć ułatwienia komunikacji z mieszkańcami okupowanych terenów przez wprowadzenie bardziej nowoczesnych krojów.

Najpopularniejszy na świecie polski font nazywa się Lato. Jak piszą o nim autorzy książki Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce Agata Szydłowska i Marian Misiak: „To elegancki krój bezszeryfowy o lekkim charakterze, z misternie wyważonym detalem i humanistyczną konstrukcją”. Dostępny nieodpłatnie, dzięki wsparciu Google, na największych platformach z typografią, jest bardzo popularny wśród projektantów stron – policzono, że witryny z tym krojem w ciągu każdego tygodnia wyświetlane są kilka miliardów razy. Warto przy tym pamiętać, że Internet to niejedyny obszar jego zastosowania. Krój zaprojektował Łukasz Dziedzic, mistrz w swojej dziedzinie, który sam zauważył, że Lato łączy podzielonych dziś Polaków, występując zarówno w identyfikacji wizualnej partii Razem, w dowodach osobistych używanych w Polsce, jak i w TVP Info. Jednak gdy dostrzegł, że font został użyty na banerach podczas sierpniowej manifestacji narodowców „Przeciw agresji LGBT”, skłoniło go to do publicznej wypowiedzi: „Krój pisma jest tylko narzędziem i nie jest moją intencją nakazywać czy zabraniać używania go. Jeśli jednak używasz Lata, pamiętaj, że korzystasz z pracy typografa, który, poza tym, że jest ojcem trójki dzieci i Polakiem, jest też ateistą, lewakiem i fanem Giordano Bruno. To inkwizytorzy tworzą heretyków”. I tak Lato znów okazał się symboliczną przestrzenią spotkania skrajnych poglądów. W czym tkwi sekret popularności tego samego narzędzia typograficznego w tak różnych środowiskach? Dostępność, jakość i uniwersalność to trzy cechy, które mogą przynieść sukces nie tylko typografom.