Rok 2018, Uniwersytet RMIT w Melbourne, Australia. Interdyscyplinarny zespół naukowców z dziedzin psychologii, designu i typografii stworzył krój pisma, który ma ułatwić zapamiętywanie. Sans Forgetica został zaprojektowany z uwzględnieniem zasady „pożądanej trudności”, która mówi, że trwalszy efekt w nauce osiągamy, gdy w procesie uczenia się napotykamy utrudnienia i mierzymy się z wyzwaniami.

Bezszeryfowy, geometryczny font wyróżnia nietypowe przechylenie w lewą stronę i przerwy w formach liter wypracowane w toku zespołowej pracy z udziałem 100 studentów i ekspertów. Dostępny jest bezpłatnie i powstał z myślą o studentach uczących się do egzaminów. Faktycznie czytanie tekstu złożonego nim wymaga większego skupienia, bo jest on po prostu gorzej czytelny. Zaangażowany w interpretację mózg trudniej się rozprasza. Jednak badania z 2020 r. przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii z udziałem ponad 800 osób wykazały, że Sans Forgetica nie ułatwia zapamiętywania, a w niektórych przypadkach wręcz je utrudnia. Potwierdziły to kolejne naukowe publikacje.

Czasem błądzimy.