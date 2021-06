Geniusz kobiet jest jednak dowodem na to, jak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w kwestii świadomego używania perspektywy równościowej w opracowaniach dotyczących kobiet. Odifreddi bowiem opowiada o dokonaniach badaczek z różnych okresów historycznych, o ich poświęceniu oraz o niesprawiedliwościach, które spotkały je ze względu na płeć, ale jego decyzje w sprawie kompozycji tekstu mogą budzić kontrowersje. Strukturę książki tworzą krótkie eseje poświęcone poszczególnym postaciom, niejednokrotnie jednak przedstawiane w nich kobiety wydają się wyłącznie pretekstem do opowiedzenia o wybranym zagadnieniu naukowym lub przytaczania anegdot o mężczyznach z ich otoczenia. One same nie są centrum tekstów teoretycznie im poświęconych. Otrzymujemy właściwie tyle samo informacji na temat ich sławnych ojców, braci i współpracowników, co bywa mocno rozczarowujące, bo przecież o wiele więcej wiemy o George’u Byronie niż o jego córce, matematyczce Adzie Lovelace. Autor ma również skłonność do wyrazistych ocen charakterów badaczek, pisząc, że były trudne, niekobiece, konfliktowe, co na tle skąpych informacji o nich nie wydaje się adekwatne.