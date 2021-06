Moi, mistrzowie: Antonina Tosiek

Drugi cel jest z pierwszym trochę zbieżny, a trochę sprzeczny. Użycie zapożyczeń zawsze wytwarza pewien dystans do tego, co przedstawiane, ustawia nas – czytających – w roli obserwatorów, podkreśla naszą obcość względem opisywanego świata. To nie o nas będzie tu mowa, lecz o kimś innym, z kim nie mamy nic albo prawie nic wspólnego… Tak więc to ryzykowny zabieg – ale chyba konieczny. Bo chodzi o to, żebyśmy równocześnie zdobyli się na dystans wobec tego, co nosimy w głowach – naszych własnych wyobrażeń na temat „ludu”. Zbitka folk vanitas to uderzenie w coś, czym te wyobrażenia na ogół karmimy: z jednej strony w ciążenie ku „biesiadności”, ku folkowi rozumianemu jako zabawa elementami ludowej kultury, z drugiej – w skłonność do ujęć sentymentalizujących, opowiadających o świecie, którego już nie ma lub który „odchodzi na naszych oczach”. Jedno i drugie ujęcie – zdaje się mówić poetka – nie pozwala nam zobaczyć tego, co jest: „wieś” i „lud” stają się w ten sposób fantazmatami, utrudniającymi poznanie i zrozumienie rzeczywistej wsi i jej obecnych mieszkańców.

Władza rytuału

Opisana scena umiejętnie wydobywa na jaw wszystkie wspomniane sprzeczności. Oto wraz z bohaterką uczestniczymy w jakimś bliżej nieokreślonym wydarzeniu, ni to koncercie, ni to spotkaniu towarzyskim. Nie wiemy, gdzie się ono odbywa – może to remiza, a może sala w domu kultury? – w każdym razie w miejscu, w którym gromadzą się ludzie, „będą śpiewane piosenki”. Bohaterka też „przyszła pośpiewać”, ale okazuje się, że sprawa nie jest prosta: przy drzwiach czeka tajemnicza bileterka, która nie tyle sprawdza bilety wstępu, ile czuwa nad przebiegiem całego wydarzenia. Przede wszystkim – nie można ot, tak, usiąść i przyłączyć się do śpiewu, trzeba założyć pachnący potem i stęchlizną kostium, a włosy i całą resztę przybrać jarzębiną. Wykluczone są spontaniczność i bezpośredniość, to, co ludowe, musi być zawczasu opakowane w stereotyp. Symbolami dokonującej się stereotypizacji są zarówno „zużyte stroje zespołu mazowsze”, przez lata będącego oficjalną reprezentacją „ludowości”, jak i zaproszony przez organizatorów „ostatni wiejski zespół pogrzebowy”, który – jak się okazuje – ma przygrywać nie tylko do śpiewu, ale również do tańca. Nic tu nie jest autentyczne i żywe, wszystko jest rytualne i „bardziej tam nie tutaj”. Nawet publiczność zachęca się, żeby usiadła „w tylnych rzędach z dłońmi splecionymi w krzyże”, co można odczytywać jako próbę wymuszenia na niej – niezależnie od tego, co rzeczywiście czuje – póz wyrażających powagę i szacunek.

Powyższej scenie, świetnie rozpisanej, dynamicznej, pełnej gorzkiego, nieoczywistego humoru, zostaje w finale przeciwstawiona inna, bardziej statyczna i kameralna: scena rozmowy w gabinecie lekarskim, w – co ma mieć zapewne wydźwięk nieco ironiczny – „rodzinnej” przychodni bohaterki. Słowa, które padają w tej rozmowie z ust lekarki, ujawniają jeszcze inny punkt widzenia: perspektywę kogoś, kto się na wsi wychował, ale nie czuje się już jej częścią. W tej perspektywie wieś staje się „wiochą”, miejscem naznaczonym przez biedę, choroby i zapóźnienie cywilizacyjne, a styropian, którym kobieta ociepliła swój dom rodzinny – powtórzenie słowa „rodzinny” wydaje się tu znaczące – symbolizuje zerwanie, oddzielenie się, odwrócenie ze wstydem od tego, co kiedyś było swojskie i akceptowane. Zapewne dlatego wzmianka o styropianie tak mocno zapada w pamięć bohaterce wiersza. Słowa lekarki to swoista nowa pieśń, drażniąca, jak pocieranie o siebie kawałków styropianu – pieśń o wsi, która nie chce być wsią.

Wiersz folk vanitas to wstęp do książki – ale dobrze napisany, dlatego zwróciłem nań uwagę. Jest jak przygotowanie miejsca do rozmowy. Poetka daje nam wyraźny sygnał, co budzi jej opór i z czym zamierza polemizować. Jednocześnie robi to w taki sposób, że przesłanie wiersza nie obciąża go nadmiernie i nie pozbawia wdzięku. To duży atut i zachęta, by pójść dalej – wysłuchać opowieści, które czekają na kolejnych stronach książki. storytelling to debiut, któremu warto się przyjrzeć.

Antonina Tosiek

folk vanitas

tu będą śpiewane piosenki

ale jeśli nie macie ochoty

proszę się nie krępować można siadać

w tylnych rzędach z dłońmi splecionymi w krzyże (albo coś innego)

w rogu o tam

stoi bileterka i ubiera wchodzących w zużyte stroje zespołu mazowsze

więc jeśli coś was kręci w nosie to tylko pot roztocza i troszkę stęchlizny

mówiłam jej:

wolałabym bez tych falban ja tu tylko przyszłam

pośpiewać bo bardzo lubię

ale ona: nie nie pani musi tutaj cała od stóp do głów w żywej jarzębinie

wzięła mnie pod rękę i dalej heja tany

a przygrywał nam ostatni wiejski zespół pogrzebowy

dziesięcioro starców każdy jakby bardziej tam nie tutaj

bileterka mi na ucho: najgorzej będzie miał ten co umrze

ostatni bo w ciszy

pół roku później lekarka z rodzinnej przychodni pokazuje mi

na swoim xiaomi nagrania z tego cichego pogrzebu i mówi

w tej wiosze to azbest i malaria aż przykro patrzeć

ale nasz dom rodzinny (mówi dalej) już elegancki cały w styropianie

a mnie ten styropian potem w uszach

śpiewa i śpiewa