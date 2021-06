Dwudziestoletnia Bartusówna pisząca Myśli przedślubne staje się dla mnie synonimem poszukiwania, bo choć formułuje odważne myśli, to wciąż miota się pomiędzy religią (liczne odniesienia do wątków biblijnych w sonetach) a sceptycyzmem, pomiędzy feministyczną myślą wykształconej kobiety a poczuciem społecznych powinności związanych z zamążpójściem. Z jednej strony pisze o sercu przepełnionym emocją, wyrywającym się do życia, z drugiej zaś, zdaje się nadal wierzyć w ład społeczny, wykluczający wolną miłość i hołdujący instytucji małżeństwa, która ma być niemal gwarantem dobrze prosperującego państwa. Wciąż zatem widzę w Bartusównie zderzanie skrajności, wielkie poszukiwanie – również samej siebie.

Oddalając się jednak od monologu młodej kobiety przed ślubem prowadzonego w sonetach, warto też wspomnieć bodaj ostatni wiersz, który wyszedł spod jej pióra, a który w sposób poruszający opisuje stosunek przedwcześnie zmarłej – w wieku 31 lat – Marii do śmierci: „Przybliż się, blada!… przybliż się, cicha! // Odsłoń twe lice spokojem piękne! // Ludzkość cię cała z trwogą odpycha. // Ja – się nie zlęknę! — // Chociaż nie wierzę, by twoja ręka // Do złotych niebios wiodła podwoi, // Wierzę! – że w grobie ból już nie nęka… // …Ciszą się koi! // Wierzę! – że losu wściekłość bezsilna // Do walk daremnych tam już nie zbudzi, // I że… cieplejszą, – ziemia mogilna // Od – serca ludzi!” (Do śmierci!).

Poetka stała się dla mnie powodem do przeniesienia się w wiek XIX i poszukania inspiracji literackiej gdzieś indziej niż w wieku XX czy XXI. Oto ona – Maria Bartusówna, żyjąca w latach 1854–1885, większą część życia mieszkająca na tzw. Kresach Wschodnich; zubożała nauczycielka z wiejskich szkół, bez środków na leczenie. Osierocona przez ojca w wieku pięciu lat. Żegnana na pogrzebie przez tysiące ludzi (śmierć zbiegła się z czasem jej największej popularności). Bartusówna pokazuje, że emocje są ponadczasowe i uniwersalne, a jej głos sprzed wszelkich rewolucji XX w. zdaje się mocny, współczesny, realistyczny; ważny dla wielu przyszłych panien młodych zamkniętych w więzach oczekiwań różnych kultur i społeczności.

Maria Bartusówna

Poezje

Lwów 1876