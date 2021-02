Głód życia stał się wrotami do mojego zainteresowania Kalkowską. Nie wiedząc jeszcze o jej dramaturgicznych dziełach, wyczuwałam w nim pewną teatralność. Już we wstępie do zbioru opowiadań dostajemy poetyzowany tekst, w którym autorka, zwracając się do życia, wykrzykuje peany na temat wszelkich jego barw, sugerując, że najważniejsze jest przeżywanie go w pełni – zatem wraz z niedolą, krzywdą, nieszczęściem. Ten wyjątkowo przerysowany start zdaje się równocześnie niezwykle przemyślany, jakby autorka była przekonana o jego sile przekazu i nie godziła się na żadne ustępstwa. Podniosły ton połączony z witalnością i dziewiczą wręcz naiwnością sprawia, że w głowie od razu rysuje się obraz młodej aktorki deklamującej tekst w ciepłym scenicznym świetle. Nie mogłam też oprzeć się wrażeniu, że tekst piosenki, który znamy z fenomenalnych występów Edyty Geppert: Och, życie, kocham cię nad życie, jest niczym parafraza tekstu Kalkowskiej. Ten pełen nadziei i radości wstęp jest też największym oszustwem autorki, która na kolejnych stronach zabiera czytelnika do świata smutku. Tu niemal wszystko kończy się źle.

Jestem ogromną fanką opowiadania Dziecko, w którym Kalkowska pokazuje dylemat rodzący się w głowie także współczesnej kobiety matki. Aktorka u progu wielkiej kariery – mamiona obietnicą bycia drugą Heleną Modrzejewską – staje w obliczu decyzji: poświęcenie kariery dla chorej córki czy odwrotnie? Z jednej strony młoda kobieta z ambicjami ćwiczy monologi przed lustrem, wpadając niemalże w oniryczny letarg, w którym jej umysł zostaje obezwładniony wizjami sukcesu na wielkich scenach, z drugiej – wyciągają się do niej wątłe ręce Halinki, która bywa nad wyraz dojrzała w rozmowach z matką, w próbach niemalże uwolnienia kobiety od obowiązków z nią związanych. Cierpienie jest jednak silniejsze od rezolutnej dziewczynki, która prosi w końcu o pozostanie przy niej, domaga się dotyku, miłości, trwania. Jak wielką wojnę toczy w sobie kobieta, o tym doskonale wiemy my – matki XXI w., pozostające w ciągłym rozkroku między wymaganiami pracodawców, własnymi ambicjami a poczuciem odpowiedzialności i miłością do dzieci.

„Nagle znów opuściła kajet.

– Nie, ja na serio powinnam pójść do mego maleństwa.

Podeszła do drzwi, lecz znów się zatrzymała.

– Kiedy ja nie mogę – powiedziała głośno, jakby usprawiedliwiając się sama przed sobą – przecież muszę jutro dobrze grać – muszę!”

Jednak przewodnim motywem w zbiorze Głód życia jest twórczość – szeroko pojęta, wykraczająca poza skojarzenia ze sztuką. Kalkowska upatruje w etosie tworzenia drogę nie tylko do wyrażenia własnych myśli, ale przede wszystkim możliwość osiągnięcia wolności. Zdaje się jednak, że to twórcze katharsis odbywa się ciągle w zderzeniu skrajności, balansowaniu na granicy życia i śmierci, nawet jeśli moment odejścia jest tylko lękiem zamkniętym w ludzkiej myśli, jak w przypadku bohatera opowiadania Śmierć.

Bez względu na głosy krytyczne o twórczości młodopolskiej pisarki (zbiór z 1904 r. spotkał się z chłodnym przyjęciem polskiego środowiska, wyjątek stanowił entuzjastyczny tekst Stanisława Brzozowskiego), warto odkryć ją na nowo. Nie tylko dla emocjonalnego rollercoastera, który funduje czytelnikowi autorka, wrzucając go w świat mroku tworzenia, ale również dla próby odpowiedzenia sobie na pytanie, dlaczego tak utalentowane pisarki odeszły na margines historycznoliterackiej świadomości. Czy to bycie kobietą? Czy to zmiany miejsca zamieszkania od Warszawy przez Breslau i Berlin po Paryż? A może fakt, że każda przeprowadzka stawiała Eleonorę Kalkowską w pozycji debiutantki? Pozostaje nadzieja, że już niebawem autorka odzyska należne sobie miejsce w historii literatury i teatru.