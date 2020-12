Tą ukrywaną literaturą była książka do nauki języka rosyjskiego. Mimo iż Ester jako młoda kobieta nie jest traktowana jako partner do rozmowy, to prezentuje zarówno w Rodowodzie, jak i powieści autobiograficznej niezwykłą dociekliwość w opisywaniu tak wewnętrznych przeżyć i świata emocji, jak „męskiej” przestrzeni, w której żyje. Punktuje słabości i nieudolność mężczyzn, nie pozostawiając bez komentarza choćby nieumiejętności zapracowania na godziwe życie dla rodziny. A czyż nie takie zadanie stawiano przed mężczyznami? Tyle, że oni mogli przynajmniej popełniać błędy, przykrywając je fałszywymi obietnicami kolejnych intratnych zajęć i złotych interesów. Uprzedmiotowienie kobiety w ortodoksyjnych rodzinach żydowskich nie stanowi novum, jednak w kontekście aktualnych wydarzeń w naszym kraju Kreitman czyta się dziś z niepokojem i lękiem.

Natalia Moskal w przedmowie do Tańca demonów przywołuje znamienne słowa Yaakova Wise’a: „Ester zawdzięcza tytuł pierwszej żydowskiej feministki swojemu buntowi przeciwko sytuacji dziewcząt w surowych, ortodoksyjnych domach oraz żądaniu, by przysługiwało im takie samo prawo do edukacji jak chłopcom. Niepewnie i delikatnie bada też kobiecą seksualność oraz zróżnicowane pod względem płci role w małżeństwie, jak również możliwe relacje pozamałżeńskie. Najbardziej jednak pragnie dostępu do edukacji dla dziewcząt, co dzisiejsze, rozwijające się ortodoksyjne szkoły i seminaria żeńskie coraz częściej oferują”.

Przyznać trzeba, że choć nie uważam, aby opowiadania Ester Singer Kreitman były wybitne, pomijanie jej twórczości w dyskusji o literaturze żydowskiej jest więcej niż niedopatrzeniem. I choć po raz pierwszy wydano ją w Polsce w 1936 r. (w jidysz), to nadal jest u nas zbyt mało znana, biorąc pod uwagę, iż urodziła się w Biłgoraju i to tam spędziła pierwsze lata życia, które odcisnęły piętno na jej dalszych losach. Bez względu na to, czy sięgniemy po opowiadania, z których wiele robi piorunujące wrażenie, czy zanurzymy się w myśli bohaterki Tańca demonów – zobaczymy patriarchalny świat, którego nie chcemy znać, którego nie życzymy sobie obecnie, przed którym będziemy chciały ocalić nasze córki, wnuczki i kolejne pokolenia kobiet.

Najwyższy czas, aby dialogi takie jak ten były już tylko wspomnieniem:

„– A ja, tatusiu, kim kiedyś zostanę? – niespodziewanie zapytała ojca, pół żartem, pół serio, bo nigdy wcześniej, jak daleko sięgała pamięcią, nie usłyszała o sobie dobrego słowa. (…)

– Kim ty kiedyś zostaniesz? Oczywiście, że nikim!”.

Tekst dedykuję wszystkim kobietom, które wiedzą, czym jest wolność, i potrafią o nią walczyć.

Czytaj także Debora Vogel. Tylko ona

–

Ester Singer Kreitman

Taniec demonów

tłum. Andrzej Pawelec, Wydawnictwo Fame Art