Moi, mistrzowie: Urszula Honek

Choć oczywiście jest to też poezja większych i mniejszych ludzkich tragedii. Te tragedie rozgrywają się w szczególnym środowisku: w społeczności, w której zmiany cywilizacyjne jeśli następują, to powoli, niemal niezauważalnie. Nie ma tu śladu polityki ani nawet historii – omijają to ubocze, nie mają wpływu na los jego mieszkańców, może jedynie taki, że niektórych z nich skuszą perspektywą wyprowadzki. Tak zresztą usytuowana jest bohaterka tego tomu: jest trochę „stąd”, a trochę nie. W jednym z wierszy (z oddali) mówi o tym wprost: zdarza jej się śnić sen przenoszący ją w młodość, w czasy gdy w niedzielę chodziło się na spacery w stronę cmentarza, a obok biegły psy niosące w pyskach zniszczone zabawki albo „piłki / wyprute z powietrza”. Przebudzona – nie wie, gdzie właściwie jest: tam czy tu. Przy czym to „tam czy tu” jest wieloznaczne: może chodzić nie tylko o miejsce na ziemi, o „kiedyś” i „teraz”, ale też o jawę lub sen, o życie lub śmierć. Honek lubi opisywać – czy raczej ewokować – taki stan niepewności, tajemniczości, zawieszenia między jedną rzeczywistością a drugą. Tak przecież jest też w witalisach: nie wierzymy, że to lisy zapalają, a potem gaszą za sobą światło w opustoszałym domu, choć właściwie – dlaczego nie? Czy zmarli nie mogą powracać pod inną postacią? A w feeriach – co właściwie stało się z państwem K.? Co oznacza sznur widoczny na strychu? Czy ich tajemnicze zniknięcie ma z nim jakiś związek? I dlaczego sąsiad zajmuje się porzuconym sadem, ale do domu nie zagląda?

Wiersze obrazki z tomu Zimowanie można potraktować – powtórzę – jako zapowiedź czegoś więcej, jako zbiór historii, które aż proszą się o rozwinięcie; Urszula Honek na początku tego roku wydała zresztą zbiór opowiadań zatytułowany Białe noce (Wołowiec 2022) i znajdziemy tam podobny nastrój, podobną scenerię i podobnych bohaterów. Ale można też poprzestać na tym, co te poetyckie miniatury nam oferują, docenić ich oszczędność i prostotę rysunku. Jest w nich sporo niepokoju, to prawda – i oszczędność oraz niedopowiedzenie pracują na jego rzecz. Ale jest też wdzięk szkicu nierobionego pospiesznie, będącego efektem dłuższego namysłu nad tym, co widziało się i co przeżyło, kiedy było się dzieckiem. I co stało się z tamtym widzeniem, kiedy już przestaliśmy być dziećmi.

Urszula Honek

feerie

na strychu państwa K. zwisał przymocowany

do lampy sznur. w drodze do szkoły codziennie

wpatrywałam się w okno z nadzieją, że się poruszy.

matka nie umiała wyjaśnić, dokąd wynieśli się państwo K.

i czy mieli zwierzęta i dzieci. w grudniu sąsiad bielił

drzewa owocowe w ich ogrodzie, a w porze zbiorów woził na taczkach

śliwki, jabłka i czereśnie.

witalisy

dopiero po ich śmierci lisy wykopały dwie nory

tuż obok domu. w nocy dostają się do środka

i przeczesują każdy pokój.

wskakują na łóżka i jak psy zwijają się w kłębek.

wylizują słoiki po dżemach i puszki po konserwach.

drugą noc z rzędu się świeciło, szepcze do słuchawki sąsiadka.

nad ranem wracają do zimnych nor,

wszędzie gasząc światła