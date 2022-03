O Adamie Zagajewskim: już nikt nas nie wyręczy

Nie miał wyższości arystokraty, który oddycha rozrzedzonym powietrzem i boi się zbrukać tym, co przyziemne. Był arystokratą ducha. Żył poezją – to brzmi wzniośle – w każdym razie o kilka tonów wyżej niż większość z nas. Czytał Dzienniki Harry’ego Kesslera i Józefa Czapskiego, czytał listy Rilkego oraz wiersze Leopardiego. Przeżywał je głęboko, wewnętrznie. Ale czytał też „Gazetę Wyborczą”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „The New York Timesa”. Wychodził na ulicę protestować w obronie wolnych sądów i konstytucji. Solidarny i samotny.

Najpierw na półce z poezją w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu znalazłam List: wydany w samizdacie tomik, w okładce burej jak papier pakowy. Kartki były prawie przezroczyste i nawoskowane, czcionki perforowały na nich ślad.

Zapamiętałam tytułowy wiersz:

Pisze, że wszystko dobrze

dni są coraz dłuższe

w domach dojrzewa spokój,

tylko sny, jak wściekłe lisy

gryzą nasze łydki.

Te wersy potraktowałam jako list adresowany do mnie. Jak wezwanie. To były słowa młodego poety: żarliwego i niepogodzonego. Jednak w tym samym tomiku znalazłam wiersz W cudzym pięknie, który po latach powrócił jako tytuł zbioru esejów.

Tylko w cudzym pięknie

jest pocieszenie, w cudzej

muzyce i w obcych wierszach.

Tylko u innych jest zbawienie

choćby samotność smakowała jak

opium

Polemizując ze słynnym zdaniem Sartre’a, Zagajewski odwołuje się do korzeni: jest poetą kultury, cudzych melodii i rymów. Parafrazując Czapskiego, mógł powiedzieć, że „pisze się procent od kontemplacji”. Z dumą przyznawał się również do „założonego” przez Czesława Miłosza „gospodarstwa polskiej poezji”.

Lwów jest wszędzie

„Urodzony w 1945 roku we Lwowie” – to brzmi jak początek legendy. Zagajewski opuścił Lwów jako czteromiesięczne niemowlę, nie miał związanych z nim wspomnień. Czy rzeczywiście? W szkicu Dwa miasta opisywał miejsca dzieciństwa, w których kształtowała się jego wyobraźnia. Wychowywał się we Lwowie widmowym, utraconym, który z bólem fantomowym przenieśli na Śląsk jego bliscy. „Mój ojciec, dla którego Lwów był przez wiele lat jedynym miejscem i jedynym obrazem świata – tam się urodził i tam spędził młodość – systematycznie odmawia wyjazdu do tego miasta – opowiadał poeta. – Gdy jednak zaraz po powrocie z Ukrainy ja, który we Lwowie co prawda urodziłem się, ale nigdy nie zdążyłem go dobrze zobaczyć, pokazałem ojcu świeżo wywołane fotografie, natychmiast rozpoznał i nazwał każdą ulicę, każdy zaułek, nieomal każdą kamienicę – po 56 latach nieobecności!” Zagajewski wychował się wśród opowieści karmiony legendą. Oto ciotka, która opuszczając lwowskie mieszkanie przed I wojną światową, zostawiła na stole słoik konfitury z moreli w nadziei, że zajęci nią najeźdźcy nie splądrują mieszkania. „Ciotki, wynurzające się z kuchni, ginące w ogrodzie, wieczorem pochylone nad maszyną do szycia, w okularach, w których odbijały się pomarańczowe abażury lamp. Moje ciotki, Parki”. W 2001 r., po krótkiej wizycie we Lwowie, napisał szkic Czy należy odwiedzać miejsca święte? „Miałem przed sobą miasto zupełnie obce i najbardziej znane, zapomniane, pożegnane, opuszczone, opłakane, rozstrzelane, a jednak prawdziwie istniejące, oświetlone teraz najjaskrawiej i najrealniej, plastyczne i żywe, miasto, w którym natychmiast umiałem rozpoznać najważniejsze kościoły, którego generalna topografia nie miała dla mnie tajemnic, rozciągające się w dole, schowane między wzgórzami, spokojne, majestatyczne. Nie powinno się jeździć do miejsc mitycznych, nie ma sposobu na to, żeby je ujrzeć, zobaczyć, uchwycić. Rozpoznać je łatwo, ale co potem? Co robić?”. W wierszu konstatował smutno: „Przechodzisz tu jak obcy, / a to jest twój rodzinny dom”.

Jechać do Lwowa to hymn dla miasta, w którym (nie) wychował się Adam Zagajewski – opowiedzianego, unicestwionego, jednak obecnego z tak narzucającą się intensywnością, że „za dużo było Lwowa”. To jeden z tych wierszy, których nie należy cytować, trzeba czytać w całości, a najlepiej słuchać, kiedy czyta go sam autor, z charakterystycznym zaśpiewem, powoli, a jednak głos się rozpędza, kaskada obrazów miasta, zaginionej Atlantydy, wzbiera, dąży do kulminacji, która byłaby wzniosła, gdyby nie to, że jest cicha i zdecydowana. „Lwów jest wszędzie”. Ten wiersz zapisuje się w historii, ale także zapisuje historię. W antologii ośmieliłabym się go postawić obok Przesłania Pana Cogito Herberta i Fugi śmierci Celana.

O Lwowie wyobrażonym Zagajewski pisał również prozą, w szkicu Dwa miasta. Przejmująco wspominał emigrantów, którzy wygnani ze swoich domów, zajęli na Śląsku cudze, poniemieckie. Niektórzy nie przyjmowali do wiadomości nowych, zgrzebnych dekoracji: „przekupki, ubrane w zimie w kaftany, swetry, kożuchy i włóczkowe rękawiczki, z których wynurzały się czerwone zmarznięte palce, mówiły ze śpiewnym wschodnim akcentem. Niektórych klientów witały ze specjalną grzecznością. Panie doktorze, zwracały się do staruszka w wytartym, przedwojennym futrze, panie mecenasie, mówiły do wysokiego starca, którego prowadziła pod rękę córka w średnim wieku”.

Zagajewski wychował się wśród przesiedleńców, którzy żyli jak w obcym kraju, nie dopuszczając do świadomości Śląska i Ślązaków, a nawet gardząc ich gwarą, górniczymi tradycjami, jakże odmienną od kresowej kuchnią. Ale także w Gliwicach dostrzegał piękno: „Na horyzoncie czerniała grzywa lasu. Mgły wędrowały nad łąkami. Wyciągi szybów kopalnianych stojące wśród sadów i ogrodów wyglądały jak menhiry”. Trzeba wyobraźni poety, by w ten sposób opisywać górnośląski krajobraz. Pamiętam, jak z mojej wypowiedzi wyłowił rzucone półżartem „a co ja mogę za to?”. Wychowałam się w Zabrzu. Zagajewski z wyraźną przyjemnością wytknął mi kalkę z niemieckiego, „was kann ich dafür?”.

Przypominam sobie wieczór autorski w Gliwicach, na początku XXI w. Kiedy poeta podpisywał książki, u jego boku stał starszy pan z laską, w doskonale skrojonym, jasnym garniturze. „Ach, to pan jest ojcem?”– zapytał ktoś z czytelników. To był profesor Tadeusz Zagajewski, jeden z założycieli Politechniki Śląskiej, pionier polskiej elektroniki. To on uczył nastoletniego syna składać radioodbiorniki. Do poezji odnosił się nieufnie. Jego słowa widnieją w tytule tomu esejów Lekka przesada: „Wreszcie mój ojciec powiedział, zapewne lekko zachrypniętym głosem, jak zawsze, kiedy był zakłopotany: to jest lekka przesada. Lekka przesada. Kiedy to przeczytałem, wybuchnąłem śmiechem, tak bardzo, tak doskonale wyrażało to jego poglądy na poezję, ba, na cały ten dziwny świat, w którym zniknął jego syn. Lekka przesada. Tak inżynierowie myślą o poezji”.

I tak wszystkiego nie opowiem” – to przekorne zdanie otwiera Lekką przesadę. Powściągliwość poeta odziedziczył zapewne po ojcu. Przyznawał, że lubi czytać biografie. Swoją własną także opowiadał, rozproszoną, rozłożoną na obrazy. Lubił fantazjować o skoligaconym z jego rodziną paryskim marszandzie Leopoldzie Zborowskim. Wspominał dziadka, surowego germanistę, profesora lwowskiego uniwersytetu:

Moja rodzina

rozproszona po całej ziemi, pod ziemią,

w różnych krajach, wierszach, obrazach.

Rodzina „typowo inteligencka”– mówił z dumą i dodawał: „ale nie intelektualna”. Pokolenia przy biurku. Była to zarazem rodzina milcząca. „Chciałem nauczyć się mówić, ale wiedziałem, że nauka potrwa wiele lat”. Portrety rodziców nakreślił wiele lat po śmierci matki, w późnej starości ojca. Ojciec traci pamięć, a syn przywołuje obrazy dzieciństwa, które przywołują do życia i do wieczności. Wiersze poświęcone matce są ostrożniejsze, dotkliwe, pełne sprzecznych uczuć:

jak ja jej niemądrze dokuczałem – tak jak wtedy, kiedy ona

porównała siebie do Beethovena głuchnącego,

a ja powiedziałem okrutnie – Ale wiesz, on miał talent…

Żyłem w komunizmie

„Moja rodzina była dobrą rodziną, nie musiałem uciekać od rodziców. A jednak musiałem – wspominał Zagajewski decyzję o wyjeździe z Gliwic – poczułem, że żeby zrobić coś własnego, muszę wyjechać, ponieważ dusiła mnie prowincjonalność tego miasta”. Młodzieńcze pragnienie opromieniło miasto „lekkie jak renesans i ciężkie jak ołów”. Kraków stał się miastem wiecznie upragnionym, tym, w którego wysokie progi z rzadka bywał zapraszany. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował psychologię i filozofię – kierunki wybrane nieco lekkomyślnie: byle humanistyczne, ale niefilologiczne, aby uniknąć akademickiego skrzywienia. Już wówczas wybrał poezję. Zapełniał zeszyty notatkami, a:

Za oknem rósł ciemnobrązowy buk.

W jego liściach kryło się inne posłanie,

Inny szept. Inny uniwersytet.

„Półtorej godziny z Herbertem lśnią w mojej pamięci”– wspominał Zagajewski spotkanie autorskie w gliwickim liceum w 1963 r. Autor świeżo wydanego Barbarzyńcy w ogrodzie opowiadał o Akropolu. Obecny na sali Julian Kornhauser wspominał spotkanie jako nudnawe. Obaj absolwenci gliwickiego liceum spotkają się dopiero jako studenci w Krakowie. „Jego zawsze ciągnęła awangarda, dreszcz nowości” – tłumaczył Zagajewski. To Kornhauser był autorem poświęconego Herbertowi rozdziału w ich wspólnej książce Świat nie przedstawiony. „Rzeczywistość Herberta jest zastygłym światem świątyń, obrazów, książek i mitów i drugorzędną absolutnie sprawą jest to, czy świątynie są w tym świecie zburzone, czy też rozlega się w ich wnętrzach śpiew ofiarny”. Niespełna 30-letni autorzy ze sporą dezynwolturą krytykowali starszych kolegów za pięknoduchostwo, uciekanie w mitologię i maskaradę. Domagali się opisania wiernego, bez ornamentu metafor, prawdziwych doświadczeń żywych ludzi. Jak precyzował Zagajewski, chodzi o „rzeczywistość ludzi, rzeczy i świadomości, zebrań i kolonii dziecięcych, rzeczywistość podwójnej wiary, zakłamania i nadziei, rzeczywistość zebrań partyjnych i meczów piłkarskich. Wyścigu Pokoju i dowcipów politycznych, szpitali i transparentów, śmierci i nowych inwestycji, emerytów i personalnych, domów kultury i bójek na wiejskich weselach, piosenek młodzieżowych i młodych naukowców, bibliotek i budek z piwem”. W czasach cenzury i propagandy młodzi autorzy domagali się w gruncie rzeczy frapującego reportażu, rzetelnej literatury faktu. Paradoksalnie o oderwanie od rzeczywistości oskarżali zaś poetów. Kontrowersyjny Świat nie przedstawiony został wyróżniony Nagrodą Kościelskich. Wygrane pieniądze Zagajewski (również nieco paradoksalnie) przeznaczył na pierwszą podróż do Włoch. „Pisałem wiersze i opowiadania, po jakimś czasie zacząłem wydawać książki i niecierpliwie czekałem na recenzje z nich, sam też pisywałem recenzje z cudzych książek – pisał w autobiograficznym eseju – młodzi pisarze zachowują się jak prokuratorzy, mianowani naprędce przez rewolucyjną władzę i dobierający się do skóry szanowanym powszechnie autorom starszego pokolenia, znajdują u nich karygodne pomyłki i wypaczenia; wszystko po to, aby przetrwać – a łatwiej przeżyć trudny okres młodości literackiej w todze prokuratora czy w loży obrońcy”.

