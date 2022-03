Marcin Wilk, „Lepszy gatunek”

Czego szuka Pan w literaturze?

Przyjemnego zaskoczenia, które polega na tym, że ktoś umie nazwać to, co jest mi znane, ale na co nie znajduję odpowiednich słów. Przez lata sprawdzała się w tych sprawach Virginia Woolf. Ostatnio sprawdza się Margaret Atwood.

W jaki sposób Pan pracuje?

Chciałbym napisać, że pracuję w komforcie. Ale muszę napisać prawdę: wciąż zmagam się z niepokojem o czas, pieniądze i rezultaty. Mimo to staram się pracować z odwagą, zrozumieniem i determinacją. Codziennie ćwiczę cierpliwość.

Co najchętniej Pan czyta?

Ostatnio (bo zawsze jest jakieś „ostatnio”) czytam chętnie literaturę, w której to, co osobiste, miękko osadza się w literackim świecie i zaprasza mnie do innych rzeczywistości.

Jaką funkcję może współcześnie spełniać / spełnia literatura?

Obawiam się odpowiedzi na to pytanie. Gdybym mógł trochę zmienić tryb, to postulowałbym na początek czytanie wyrozumiałe, śmiałe, brawurowe.