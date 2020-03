Lektury na czas niepokoju. Autorki idą z pomocą

Północ Przypowieści

Alicja Rosé

„Podróż jest tu imperatywem” – napisał w posłowiu do tomu Północ przypowieści profesor Stanisław Balbus. Rzeczywiście podróż jest tu ważnym tematem, tak jak tytułowa Północ. Skandynawia. Autorka nie mogła przewidzieć, w jakiej sytuacji się znajdziemy, ale pisze tak, jakbyśmy byli tam, będąc jednocześnie u siebie. Dystans, ale i bliskość to ważne tematy tej książki. Wiersze bardzo na czasie.

Wydawnictwo Znak

Pod słońcem

Julia Fiedorczuk

W tych dniach ukazuje się nowa powieść Julii Fiedorczuk. Dość pechowy, trzeba przyznać, to termin na premierę, ale tym bardziej się cieszę, że udało mi się jeszcze zdobyć papierową wersję. To potężna proza, od pierwszych zdań domaga się skupienia i uważności, a nagrodą jest poczucie, że ma się do czynienia z czymś kosmicznym – w dosłownym i metaforycznym tego słowa znaczeniu. Czytanie w chwilach zwątpienia tak wspaniale napisanej opowieści dodaje otuchy.

Wydawnictwo Literackie

Lis

Dubravka Ugrešić, przeł. Dorota Jovanka Ćirlić

Długo nie odzywała się autorka Stefci Ćwiek w szponach życia. W końcu to zrobiła. I to w fenomenalnym stylu! Jej Lis to literacka uczta dla zgłodniałych niepowtarzalnego stylu pisarki. Polecam chyba najbardziej Sztukę równowagi. To tylko pozornie tekst o Neapolu. W rzeczywistości to wiwisekcja, jakiej dawno nikt nam w literaturze nie zafundował.

Wydawnictwo Literackie

Nadzieja w mroku [teraz do darmowego pobrania także tutaj]

Rebecca Solnit, przeł. Anna Dzierzgowska i Sławomir Królak

Drogowskaz. Pozycja obowiązkowa. Elementarz lepszego uczestnictwa. Poradnik brawury myśli i hartu ducha. Czytałem Nadzieję w mroku kilka razy, pokreśloną mam niemal całą. Co chwilę pojawia się tam cytat-mądrość. I nie dajcie się zwieść tym, którzy mówią, że nie, że to bez sensu, że będzie gorzej. Będzie gorzej, owszem, ale to może być najlepsze, co może nas w przyszłości spotkać. Ta książka jest między innymi o tym właśnie.

Wydawnictwo Karakter

Widok cudzego cierpienia

Susan Sontag, przeł. Sławomir Magala

Sontag trzeba czytać regularnie, nie od święta, a teraz lektura jej Widoku cudzego cierpienia uruchamia stare refleksje w nowym kontekście. Wybitna eseistka zadaje niepokojące pytania o współczesne społeczeństwo oraz o etyczny wymiar gapiów wpatrzonych w medialne obrazy cierpienia i śmierci

Wydawnictwo Karakter