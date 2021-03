Moi, mistrzowie: Adam Kaczanowski

Wiersz Centaur, który wybrałem jako pretekst do tych rozważań, dobrze pokazuje wagę poruszanych problemów, a zarazem metodę Kaczanowskiego. Tekstami kultury, które stanowią tu punkt odniesienia, są popularne filmy. Zauważmy, jaką retoryką posługuje się poeta: „Sięgam pamięcią do czasów…”, „Teraz sobie przypominam…”, „Teraz rodzi się pytanie…”. To retoryka mędrca, mądrościowego namysłu. Zderzona z motywami zaczerpniętymi z kultury popularnej, mogłaby ulec degradacji. Ale poeta robi coś przeciwnego: zamiast brnąć w grymas czy szyderstwo, stawia pytanie, jak to, co oglądał i czego go nauczono, wpłynęło na sposób, w jaki postrzega i ocenia innych. Popularne kino – w jego klasycznej wersji, bo dziś sprawy się skomplikowały – wyraźnie oddzielało bohaterów dobrych i złych, z jednych czyniąc wzorce postępowania („moim superbohaterem / był Sindbad”), a innych skazując na przegraną („nie pamiętam, komu wtedy życzyłem śmierci”). Przy czym wzorce nie zawsze bywały moralnie nieskazitelne, a „złymi” stawali się nie tylko ci, którzy dopuszczali się złych czynów, ale też tacy, którzy bywali nieprzyjemni, bo nie radzili sobie ze swymi emocjami. Było to zgodne z duchem języka, który na opisanie jednych i drugich ma to samo słowo: „złym” jest zarówno morderca, jak i ktoś, kto jest porywczy, zdenerwowany, doprowadzony do ostateczności. Dobrze by było, sugeruje bohater wiersza, zdawać sobie sprawę z tej manipulacji.

Centaur z drugiej części tomu to zapowiedź tego, o czym szerzej mówić się będzie w jego części trzeciej. Czytamy tam m.in., iż „daliśmy sobie wmówić, że Joker jest zły”, podczas gdy on – tu już streszczam myśl autora – jest raczej zbuntowaną ofiarą. Jego śmiech jest grymasem bólu, ale właśnie jako taki obnaża hipokryzję świata, który zbudowaliśmy. Bo Joker to tylko pretekst: bohaterami Zabawnych i zbawiennych jesteśmy my sami, a finałowy montaż, jak pisze w recenzji książki Anna Kałuża, „jest mikrosprzeciwem wobec wspólnoty opartej na destrukcji”. Ale żeby uświadomić sobie, jak bardzo owa wspólnota bywa destruktywna, musimy, zdaniem Kaczanowskiego, spojrzeć na nią oczami klauna.

Adam Kaczanowski

Centaur

Sięgam pamięcią

do czasów, gdy moim superbohaterem

był Sindbad. Nie przypominam sobie, kogo wtedy

chciałem zabić. Gniewnego centaura nie zabił Sindbad.

Nie zabił go miecz Sindbada. Zabił go piorun uderzający w miecz.

Chyba przypadkowo. Stało się. Moje życie nie miało powodu

i nie pamiętam, komu wtedy życzyłem śmierci. Centaurowi?

Życzenie śmierci, czy ktoś ten film potraktował poważnie?

Teraz sobie przypominam.

Teraz rodzi się pytanie:

dlaczego o kimś, kto jest po prostu zdenerwowany,

wkurzony, chce na ciebie nakrzyczeć,

nauczyliście mnie mówić: on jest zły