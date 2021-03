Przyszłość polskiej pracy

Bezrobocie jednak przez ostatni rok znacząco nie wzrosło – w styczniu 2020 r. wynosiło 5,5%, w grudniu – 6,2%, zatem pytanie, gdzie tu problem, skoro ludzie mają pracę i jakoś sobie radzimy.

Owszem, bezrobocie nie skoczyło mocno w górę. Ale to stwierdzenie tępi ostrze krytyki tylko jeśli myśli się w kategoriach zero-jedynkowych: zatrudnienie albo bezrobocie. A my próbujemy od lat, jako badacze, związkowcy, inteligencja, zmienić ten kierunek dyskusji. Bo nie chodzi o to, żeby mieć pracę w ogóle, jakąkolwiek, tylko o to, żeby ona była możliwie wysokiej jakości. I chyba pandemia może to trochę popsuć. Liczba osób pozostających bez pracy jest zresztą większa niż stopa bezrobocia podawana przez GUS, jeżeli uwzględnimy osoby bierne zawodowo, zniechęcone do poszukiwania zatrudnienia przez pandemię oraz te, które pracę mają, lecz jej nie wykonują z powodu pandemii.

Przed pandemią często pojawiało się określenie „brak rąk do pracy”, a niedawno natknęłam się na rewers tego określenia: „nadwyżka pracujących”. Dlaczego przedsiębiorcy utrzymują takie „nadmiarowe” zatrudnienie? Imperatyw moralny im tak podpowiada? Chcą być w porządku wobec pracowników?

Nadwyżka mogła pojawić się w związku z tym, że niektóre branże dotknięte przez pandemię odnotowują spadek popytu na swoje usługi. Firmy nie chcą zwalniać pracowników może z poczucia obowiązku wobec nich, a może w nadziei na „odbicie” po lockdownie, gdy znów będą potrze­bować rąk do pracy. Trzeba jednak jednocześnie zauważyć, że aby ubiegać się o umorzenie 75% subwencji dla firmy w ramach tarczy finansowej, należy utrzymać średnie zatrudnienie przez 12 miesięcy. Ten okres ochronny skończy się w wielu przedsiębiorstwach ok. maja. Zobaczymy, czy te miejsca pracy zostaną utrzymane. Z uwagi na spadek popytu na niektóre usługi może to być trudne, stąd pewnie prognozowany na kolejne miesiące wzrost bezrobocia w 2021 r. Nieduży – o 1–2%, ale wzrost.

A jak jest w Polsce z szacunkiem dla pracowników?

Odwrócę to pytanie: a jak jest u nas z szacunkiem do osób bez pracy? Jesteśmy społeczeństwem, w którym bycie bezrobotnym nie jest powodem do chluby ani nawet nie jest faktem neutralnym.

Świadczy o tym choćby niedawno zakończony projekt, w którym zespół pod kierunkiem Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie analizował pamiętniki bezrobotnych. Wyniki są jednoznaczne: brak pracy doświadczany jest zwykle jako stygma społeczna, towarzyszy mu często poczucie upokorzenia i utraty kontroli nad własnym życiem.

Pracodawcy nauczyli się trochę bardziej szanować pracowników w sytuacji niskiego bezrobocia, jednak nadal pokutuje przekonanie, że w miejsce zwolnionej osoby zawsze znajdą się inne. Mamy też całą grupę pracodawców, najczęściej tych z kapitałem międzynarodowym niż polskim, którzy z powodu kultury organizacyjnej swoich firm muszą regularnie powtarzać, że doceniają pracowników. I czasem nawet rzeczywiście ich doceniają. Na pewno rzadziej się to zdarza w przypadku prac łatwo zastępowalnych, fizycznych, ale nawet w branżach zdominowanych przez klasę pracującą sytuacja w latach przedpandemicznych stopniowo się poprawiała.

Bardzo ciekawe. Przecież stereotypowo zagraniczne korporacje to są te krwiożercze firmy, które bezlitośnie drenują pracowników.

Mnie też to zdziwiło przed laty, gdy zaczynałem się interesować rynkiem pracy. Okazywało się bowiem, że stosunki pracy w firmach z kapitałem zagranicznym były mniej hierarchiczne, oparte na mniej paternalistycznej kulturze. Wynika to z tego, że w firmach z kapitałem zagranicznym, zwłaszcza europejskim, istnieje tradycja formalizmu w stosunkach pracy, pewne role są jasno zdefiniowane. Nawet jeśli na początku ci pracodawcy traktowali Polskę jako obszar kolonialny, to potem faza podboju się zakończyła, zaczęły powstawać związki zawodowe i uznano, że dla biznesu generalnie jest lepiej, gdy pracownicy mają coś do powiedzenia.

W przypadku polskich firm często wygląda to nieco inaczej. Kiedy przychodzi twarda rzeczywistość biznesowa, kryzys, zaczynają działać pewne skrypty kulturowe. W Polsce rzadko mamy mocno wpojony szacunek do prawa pracy, który sprawiałby, że traktowalibyśmy naszego pracownika w sposób formalny. Myślimy o nim raczej jako o członku wyimaginowanej wspólnoty, który powinien razem z nami przejść przez ciężkie czasy i ponosić wszelkie straty, a także wczuć się w naszą trudną sytuację jako pracodawcy.

