Jestem ciekawa, czy na tych zajęciach pada słowo „okres”. „Menstruacja, miesiączka, tampon, skrzep”. A jeśli tak, dlaczego nie mogą tych słów usłyszeć chłopcy. Czy dlatego, że menstruacja jest specyficzna dla kobiet, a chłopcy, mężczyźni, krwawią tylko w walce i w chorobie? Oszczędzają dzięki temu mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy i sporo zażenowania.

Dobrze pamiętam, jak to było, gdy sama chodziłam do szkoły.

„Jestem niedysponowana” – zgłaszałyśmy na wuefie i to znaczyło, że mamy okres. Czasem tak tylko mówiłyśmy, żeby nie ćwiczyć, metoda była skuteczna zwłaszcza w przypadku wuefistów mężczyzn, co nie zmienia faktu, że słowa „niedysponowana” używałyśmy, żeby opisać całkiem fizjologiczny stan.

W 1992 oglądałyśmy reklamy podpasek i słuchałyśmy o tym, że dzięki siateczce dry-weave „wilgoć” przedostaje się do środka. Ta wilgoć była zresztą niebieska.

Od pierwszych telewizyjnych reklam podpasek minęły trzy dekady i te dzisiejsze kręci się już inaczej, kilka polskich firm wprowadziło urlop menstruacyjny, a jednak wciąż o okresie rozmawiamy w gronie innych kobiet, przyjaciółek. W rodzinie – rzadko, potwierdzają to badania. Z ojcami? Prawie nigdy. Kiedy mamy gorszy dzień, słyszymy, że to pewnie „te dni”, i nie ma w tych słowach troski czy zrozumienia, raczej złośliwy przytyk. W toaletach dużych firm coraz częściej umieszcza się nie tylko papier toaletowy czy ręczniki, ale również wkładki, podpaski i tampony. To z jednej strony fajny gest, z drugiej – podkreślenie: wiemy, że nasze pracownice mają okres. Tylko że kobiety pracujące w korporacjach stać na kupienie nawet najdroższych, niechlorowanych podpasek z organicznych materiałów.

Tymczasem nie wszystkie mamy dostęp do artykułów higienicznych. Nie wszystkie mamy własne pieniądze, niektóre z nas nie mogą sobie pozwolić choćby na kupno waty czy ligniny, a przecież potrzebujemy też tabletek przeciwbólowych, bielizny, proszków do prania zabrudzonej pościeli i ubrań. Są uczennice, które opuszczają zajęcia szkolne z powodu braku podpasek. Ubóstwo menstruacyjne dotyczy również dorosłych kobiet, uchodźczyń, osób mniej zamożnych, bezrobotnych, bezdomnych, doświadczających przemocy ekonomicznej.

Ubóstwo często wiąże się z wykluczeniem i w przypadku miesiączki nie jest inaczej. Wykluczenie menstruacyjne to nie tylko niemożność zapewnienia sobie podpasek, lecz również brak rozmów o okresie i zawstydzanie.

Od kilku lat powstaje coraz więcej punktów z darmowymi podpaskami i tamponami, lokuje się je w szkołach, w centrach aktywności lokalnej, w siedzibach organizacji pomocowych. To ważne nie tylko dlatego, że osoba w potrzebie może z nich skorzystać. Takie skrzynki czynią menstruację widoczną, pomagają oswoić fakt, że połowa ludzkości ma okres.

„Zobacz, co zmalowałam / Spójrz, co zakrwawiłam / Spójrz na moją sztukę” – tak się zaczyna wiersz Czerwień brytyjskiej poetki Saleny Godden wydany w zbiorze Poetki na czasy zarazy (WBPiCAK 2021, tłum. Bartosz Wójcik). Przypomina mi się często, kiedy zaglądam do skrzyneczki z podpaskami do wzięcia ulokowanej w toalecie na moim wydziale. Skrzynka nigdy nie jest pusta i łapie mnie za serce ta solidarność, ta życzliwość: któraś ma nadmiar, więc zostawia, któraś potrzebuje, więc bierze. To jest nasza sztuka.