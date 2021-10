Na cmentarzach, mimo rozpychania się nowych nagrobków w miejsce tych starych, wciąż jeszcze widać warstwy miast i ich historię. Gdybym jej uczyła w szkole, pewnie zabierałabym na cmentarz uczniów i uczennice.

Ale i tak cmentarze czasem przydają mi się w pracy. To na nagrobkach, wzorem Małgorzaty Szejnert, nieraz zostawiałam kartki z wiadomościami do bliskich osób, o których chciałam napisać. Szejnert w ten sposób pod koniec lat 80. poszukiwała grobów więźniów politycznych straconych w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. Trzydzieści lat później wciąż wierzę w tę analogową metodę i w obcych miastach zostawiam pod zniczami kartki z wiadomościami dla ludzi, z którymi chcę pomówić. Rodzinny grób jest często łatwiej znaleźć niż żyjące osoby, a ja nawet po obcych cmentarzach nawiguję jak po dobrze znanym osiedlu.

Może to dlatego, że byłam starym dzieckiem. Spędzałam dużo czasu z babcią i jej koleżankami, a one lubiły umieranie. Rozmawiały o ubraniach do trumny, o różańcach, o tym, gdzie i z kim będą pogrzebane, a przede wszystkim o tym, na czyj pogrzeb trzeba pójść. I może moja babcia nie czytała zbyt dużo, ale codziennie czytała klepsydry. Trumny przewożono wtedy jeszcze, pamiętam, w powozach podobnych do karet, ze szklanymi ściankami. Kiedy jechał pogrzeb, wszyscy lecieli przez podwórko i przystawali przy krawężniku. Do dziś pamiętam te emocje, do dziś uwielbiam czytać nekrologi.

Całkiem niedawno przejrzałam się w bohaterce książki Łukasza Barysa Kości, które nosisz w kieszeni: „ludzie nie przepadali za cmentarzami, bo kojarzyły im się z grzebaniem bliskich i płaczem. Wybierali angielski, tenisa i pianino – ale ja miałam swoich ulubionych zmarłych i groby, które uwielbiałam odwiedzać. Wolałam cmentarz od najpiękniejszego nawet parku – zresztą niektóre ogrodzone place wokół nagrobków przypominały mi ogrody, bo rosły tam piękne drzewa, świeża trawa i soczyste kwiaty. Nie potrzebowałam innych ogrodów. Cały dzień mogłam spędzić wśród pomników, wsuwając sobie do ust świętą atmosferę umierania, pukając w kamienne tablice i nasłuchując, czy ktoś się do mnie łaskawie odezwie”.

Może siedzenie wśród pomników to jakaś metoda oswajania śmierci. A może chodzi raczej o to, że cmentarze są pełne liter, a litery zawsze tworzą jakieś historie, ciągle nowe opowieści. Nawet jeśli historie z lastryko znikają pod warstwami gładkiego kwarcytu.