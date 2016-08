Przeżyjmy to jeszcze raz

Dziś, po wizycie Franciszka, przynajmniej na pierwszy rzut oka wygląda to nieco inaczej: w chwili gdy piszę te słowa (początek sierpnia), na rynku księgarskim ukazał się, jak dotąd, tylko jeden taki zbiór, przygotowany przez oficynę księży michalitów (mówię tu o książce drukowanej, warto jednak wspomnieć, że teksty papieża – w formacie PDF – bezpłatnie udostępnia m.in. Laboratorium Więzi). Chwała michalitom za to, że pierwsi ofiarowali nam zgrabną (i niedrogą!) książeczkę opatrzoną kilkudziesięcioma zdjęciami znanego fotografa Grzegorza Gałązki. Dzięki nim możemy wracać do słów papieża – i je gruntownie przemyśleć. Szkoda tylko, że tempo, w jakim ten tomik wydano, odbiło się na jego jakości. W książce zabrakło kalendarium pielgrzymki (np. informacji o wizycie u sióstr prezentek i u chorego kard. Macharskiego; nie ma też omówienia wizyty w Auschwitz-Birkenau ani spotkania papieża z polskimi biskupami). Postarano się wprawdzie o przedruk przemówień VIP-ów, opuszczono za to wypowiedzi młodych ludzi: Natalii (Polska), Rand (Syria) i Miguela (Paragwaj), do których nawiązał papież Franciszek w czasie czuwania modlitewnego w Brzegach. Na szczęście wszelkie braki można uzupełniać (Internet), a książka już jest – i powinna stać się, obowiązkową lekturą dla polskich katolików. Wierzę, że i po latach będziemy do słów papieża wracać, by na nowo się zachwycić głoszoną przezeń Ewangelią.

PS Już po oddaniu tej notki dotarła do mnie dobra wiadomość, że papieskie przemówienia ukażą się również w kilku innych wydawnictwach.

_

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Papież Franciszek w Polsce: 27–31 lipca 2016. Przemówienia i homilie

Wydawnictwo Michalineum,

Marki 2016, s. 143