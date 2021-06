Henryk Woźniakowski: jestem spokojny o przyszłość Znaku

Jak dziś widzisz te najważniejsze dla Znaku kierunki ideowe i światopoglądowe?

Sporo już o tym mówiliśmy. Znak – mówię i o miesięczniku, i o wydawnictwie, przynajmniej o pewnym istotnym nurcie publikacji – powinien kontynuować swoją ambicję dostarczania czytelnikom budulca dla umacniania fundamentów ideowych i światopoglądowych, a zarazem krytycznego i dialogicznego otwarcia na to, co się dzieje nie tylko w Kościele – czy Kościołach – ale także na rozwój myśli filozoficznej, naukę, sztukę, przemiany gospodarcze i polityczne w świecie, który nagle stał się niewielki, dostępny, powiązany tysiącami zależności, a przy tym niewymownie kruchy i zagrożony. Musimy podejmować na swój sposób wszystkie najważniejsze tematy – choć większość z nich nie jest „własnością” naszego środowiska: przyszłość demokracji i Unii Europejskiej, imigracja, ekologia, zmniejszanie nierówności, międzynarodowe stosunki z sąsiadami, pamięć i historia, relacje między religią a kulturą współczesną, kształt stosunków Kościół–państwo… Mam wrażenie, że choć mało kto odwołuje się dziś wprost do hasła personalizmu, to właśnie wokół tej idei, tak bliskiej naszym założycielom, powinny krążyć nasze myśli i sposób podejmowania tych tematów. Ostatecznie wszystko zaczyna się od człowieka, jego umiejscowienia w społeczności, jego otwarcia na transcendencję, jego sumienia i jego wolności, jego kondycji kulturowej, ekonomicznej i tak dalej.

Wierność imponderabiliom i mądrość etapu!

Otóż to. Problem, przed jakim Znak dziś staje, leży nie tyle w identyfikacji ideowej, bo ona wbrew pozorom nie jest aż taka trudna. Choć oczywiście były, są i będą napięcia, bo jednym bardziej zależy, dajmy na to, na odkrywaniu sensu normy, a innym – na wolności; jednym na wierności tradycji, a innym – na otwartości, jednym na ufności i nadziei, a innym – na krytyce. Jednak nad tymi kwestiami zastanawia się tylko jakaś część pracowników Znaku, podczas gdy większość w tej dużej i rozczłonkowanej na kilka spółek firmie przede wszystkim wykonuje swoje zadania – w obszarze akwizycji nowych tytułów, handlu, promocji czy administracji. Chciałbym wszakże, aby dla wszystkich ważny był wewnętrzny etos panujący w firmie, który powinien przekładać się na jakość relacji międzyludzkich, style zarządzania, sposób organizacji pracy. Zwłaszcza że znaczną większość spośród ponad 200 pracowników całej naszej grupy wydawniczej stanowią ludzie młodzi i bardzo młodzi, dla których Znak jest często pierwszym miejscem pracy, ludzie nie poobijani jeszcze przez życie i rozmaite doświadczenia, wrażliwi i ambitni. Chciałoby się, żeby nasze wysokie personalistyczne idee i tradycje znajdowały odbicie na poziomie wewnętrznym, ale nie zawsze się to udaje. Kazania niewiele tu zdziałają, ale dobrej woli nigdy dosyć.

Jeśli ma się ambicję oddziaływania na rzeczywistość, a więc na ludzi, to pewnie większy problem niż w treściach ideowych tkwi w formach przekazu.

Miesięcznik „Znak” ma tysiące odbiorców miesięcznie, jeśli wziąć pod uwagę i pismo, i stronę internetową. Ale czym są te tysiące w perspektywie całego społeczeństwa? Kluczową sprawą jest oczywiście pozyskiwanie odpowiednich autorów, odpowiednio wybitnych i przekonujących. Ale to też nie uchroni nas przed pytaniem, w jakich formach docierać do społeczeństwa. Czy skuteczniejsze jest wydanie ważnej książki w nakładzie 1500 egzemplarzy, gdy liczymy na to, że przeczyta ją kilka osób kształtujących debatę publiczną, czy szukanie form bardziej popularnych, pozwalających dotrzeć do szerszego odbiorcy? W jakich formach i z jakimi treściami zwiększać naszą obecność w przestrzeni wirtualnej, w której wszyscy spędzamy coraz więcej czasu? To są pytania, z których nie możemy rezygnować. Co więcej – odpowiadamy na nie: nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, naszymi kolejnymi projektami.

(…)

O przyszłości Znaku myślisz bardziej z nadzieją czy z pewną obawą?

Kiedy patrzę na was…

… nie masz obaw.

Otóż to.

Na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że jesteś osobą przezorną…

Dzięki tej przezorności pewne kluczowe decyzje udało mi się w Znaku podjąć, powiem nieskromnie, trafnie – czy to w okresie transformacji, o czym mówiliśmy, czy z chwilą strukturalnych przekształceń naszej firmy. Z decyzjami personalnymi bywało różnie, niekiedy te, które były obiecujące i owocne, z czasem traciły te cechy – ale to wynika z nieprzewidywalnej dynamiki zmian charakterologicznych i światopoglądowych, którym wszyscy podlegamy. Teraz jednak, gdy szykuję się do przekazania prezesury Znaku w młodsze ręce, mam nadzieję, że najważniejsze decyzje personalne podjąłem w sposób przezorny i dalekowzroczny. Kiedy patrzę na was, to ufam, że podstawowe kierunki Znaku, najważniejsze elementy naszej misji zostaną utrzymane i będą twórczo, z pasją rozwijane również w przyszłości. W każdym razie więcej nadziei czerpię z obserwacji waszej pracy i zaangażowania niż z widoku „szerokiego świata”.

Fragment pochodzi z wywiadu-rzeki „Rzeczy ważne, a czasem błahe”, który z Henrykiem Woźniakowskim przeprowadziła Dominika Kozłowska. Więcej znajdziesz tutaj.