19. Festiwal Filmów Azjatyckich – na te filmy czekamy

Tegoroczna edycja wydobywa różnorodność azjatyckich kinematografii: to prawdziwa mieszanka stylów, emocji i filmowych olśnień. Bezkompromisowe art-house’owe projekty badające kondycję współczesności, przeplatają się z kultowymi japońskimi filmami z lat 80., chińskim Sci-Fi i ogromnymi produkcjami, które święciły sukcesy na najważniejszych festiwalach w Europie.

Jest oczywiście kilka tytułów, na które szczególnie czekamy. To między innymi „Tak mówimy”, czyli dramat portretujący społeczność Głuchych w Hongkongu, „Zasób ludzki” – przejmujące studium samotności i satyra na kulturę pracy, „Her Story” – komediodramat, który otworzył w zeszłym roku dyskusję na temat kondycji chińskiego feminizmu. Polecamy Waszej uwadze także sekcję Focus: Migracje. To siedem filmów poszukujących nowego języka, który pozwoliłby opowiadać historię osób w drodze w oparciu o empatię i nadzieję.

Tak mówimy

reż. Adam Wong, Hongkong 2024,

Alan i Wolf nie słyszą i radzą sobie z tym na różne sposoby. Kiedy w podstawówce nie wolno im było używać języka migowego, Alan się temu poddawał, a Wolf się buntował. Po latach Alan ma wszepiony implant i sprawnie komunikuje się z otoczeniem, a Wolf nadal z dumą używa języka migowego. Kiedy poznają Sophie, wiele się między nimi zmienia. Pod wpływem uczuć muszą zrewidować swoje życiowe priorytety. Film z empatią przygląda się bohaterom, walczącym o godne miejsce w społeczeństwie.

Zasób ludzki

reż. Nawapol Thamrongrattanarit, Tajlandia 2025