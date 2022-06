Jędrzejek: dokąd idą osoby, które odeszły od Kościoła?

Nasz redaktor był gościem najnowszego odcinka podcastu „Tak myślę”. W rozmowie o korzeniach i przebiegu procesów sekularyzacyjnych, Michał przedstawiał wiodące tematy, którym poświęcony jest czerwcowy numer „Znaku”.



„Mnie bliskie jest takie przekonanie, które formułuje niemiecki socjolog Hans Joas, że należy pożegnać się z mitem głoszącym, że sekularyzacja prowadzi do nihilizmu, tak samo, jak trzeba pożegnać się z poglądem, że sekularyzacja jest koniecznym elementem rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Ona się często zdarza, ale nie jest to jakaś dziejowa nieuchronność” – mówił Jędrzejek.

„Trudno mówić, że sekularyzacja prowadzi do jakiegoś kryzysu moralnego. Ale dokąd te osoby idą? W Miesięczniku »Znak« podpytywaliśmy, co wybierają młodzi ludzie w miejsce potrzeb religijnych? Nie są to inne wyznania religijne, bo o ile jeszcze w latach 90. dużo mówiono o poszukiwaniach w duchu new age, to teraz wydaje się, że te źródła jakoś wyschły. Szukanie sensu odbywa się dziś w innych przestrzeniach” – opisywał nasz redaktor, wskazując na reportaż Katarzyny Rodackiej „Odejścia”.