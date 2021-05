Kropla w morzu potrzeb. Kto pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami?

Czym jest anonimowy poród?

To legalna we Francji i Austrii forma opieki medycznej, gwarantująca rodzącej kobiecie anonimowość, natomiast dziecku adopcję przez rodzinę zastępczą. Anonimowy poród dostępny jest w każdym szpitalu, a kobieta sama decyduje, czy chce zostawić jakiekolwiek informacje o sobie. Nieco inny system, nazwany „poufnym porodem”, wprowadzono w 2014 r. w Niemczech. Różnicę stanowi fakt, że specjalne poradnie przechowują dane o matce przez 16 lat, dając dzieciom szansę na poznanie w przyszłości swojego pochodzenia. Manuela Schwesig, ówczesna szefowa resortu ds. rodziny, przedstawiała nowe rozwiązanie jako próbę powstrzymania kobiet przed uśmiercaniem dzieci.

Samotność, brak środków finansowych, fizyczny i psychiczny ciężar całodobowej opieki – to rzeczywistość rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

W Polsce, jak podają policyjne statystyki, w 2019 r. wszczęto 19 postępowań dotyczących dzieciobójstwa i potwierdzono pięć przypadków jego popełnienia. Dla porównania: w 2000 r. było 59 postępowań i 47 potwierdzeń. Po urodzeniu można pozostawić dziecko w szpitalu, ale ma ono prawo do poznania tożsamości rodziców biologicznych w przyszłości. W Polsce funkcjonują też tzw. okna życia, w których od momentu ich wprowadzenia w 2006 r. pozostawiono 111 dzieci (za: Caritas.pl, 2020). Rozwiązanie bywa jednak krytykowane, m.in. z powodu długotrwałych procedur adopcyjnych przy braku formalnego zrzeczenia się praw rodzicielskich.

Jaka jest odpowiedzialność mężczyzn?

Wśród socjoekonomicznych powodów przerywania ciąży jednym z najbardziej istotnych jest samotne prowadzenie gospodarstwa domowego. W stanie Floryda lęk przed samotnym rodzicielstwem stanowił przyczynę prawie co dziesiątego zabiegu (raport Agency for Health Care Administration, 2018), a jak podaje raport amerykańskiej agencji rządowej Centers for Disease Control and Prevention z 2018 r., aborcja wśród mężatek zdarzyła się w jedynie 15% przypadków jej wykonywania. W Polsce obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach, o ile sami nie wychowują dziecka, a wysokość świadczeń zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zobowiązanego.

Tyle mówią przepisy, jak jednak podaje Agata Chełstowska w raporcie Alimenty na dzieci – diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych (2016) problem niealimentacji dotyczył ok. 1 mln dzieci w Polsce. Komornicy prowadzili blisko 600 tys. postępowań komorniczych dla wyegzekwowania należności, ale ich skuteczność nie przekraczała 20%. Jako główne przyczyny tego stanu rzeczy wymienia się ukrywanie dochodów, niedostateczną koordynację odpowiedzialnych instytucji, a także społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów.