Pacjentki opowiadały mi np., jak podczas jednej wizyty mówiono im o synku lub córci, dopytując z zaciekawieniem o imię, a gdy pojawił się problem, od razu towarzyszyło mu słowo „płód”. Boleśnie to odczuły. Jedna z naszych podopiecznych, 19-latka, która nosiła w sobie dziecko z zespołem Edwardsa, dostała skierowanie na terminację, ale z jakichś przyczyn na nią nie dotarła. Niedługo przed zaplanowanym terminem porodu przez cesarskie cięcie zjawiliśmy się w szpitalu, w którym dziewczyna usłyszała od profesor ginekologii, że neonatolodzy nigdy nie wyrażą zgody, by urodziła w tej placówce (chodziło o zbyt niski stopień referencyjności). A skoro już zdecydowała się kontynuować taką ciążę, to przecież musi przede wszystkim ratować dziecko. To nieprawda. W przypadku dzieci z tak poważnymi wadami letalnymi uporczywa terapia to działanie na ich niekorzyść. Wtedy trzeba zadbać przede wszystkim o matkę, a aspekt psychologiczny jest przy tym bardzo ważny.

Rodziny, które się do nas zgłaszają, najbardziej potrzebują drugiego człowieka, elementarnego poczucia bezpieczeństwa oraz opieki – życzliwej i profesjonalnej. Znaczenie ma nawet to, że gabinet, w którym przyjmuję naszych podopiecznych, jest schludny i przytulny, bo oni, może bardziej niż inni, potrzebują przekonać się, że są dla kogoś ważni. Jednym z naszych podstawowych założeń jest to, że jesteśmy ideologicznie, światopoglądowo i religijnie neutralni. Nie może się zdarzyć, by jakakolwiek kobieta, która zgłosi się do nas po pomoc, obawiała się oceny. Regularnie słyszę zdanie: „Niech pani tylko nie pomyśli, że jestem wyrodną matką”. Kobiety naprawdę są zbyt często oceniane.

