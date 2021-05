Czy ostre prawo aborcyjne zmniejsza ilość terminacji ciąży?

Czy restrykcyjne prawo wpływa na liczbę aborcji?

Choć nie jest łatwo oszacować liczbę zabiegów aborcyjnych w krajach, gdzie prawo umożliwia przerwanie ciąży tylko w nielicznych przypadkach, badania międzynarodowe (zob. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends, „The Lancet” vol. 388/2016) sugerują, że restrykcyjne przepisy nie zmniejszają liczby aborcji. Przyczyną jest m.in. niedostępność nowoczesnej antykoncepcji w wielu z tych państw. Autorzy artykułu wyliczają, że w krajach z restrykcyjnym prawem przypada 37 aborcji na 1000 kobiet rocznie, w bardziej liberalnych – 34 aborcje na 1000 kobiet. Najwięcej zabiegów przerwania ciąży dokonuje się na Karaibach (65 na 1000) i w Ameryce Południowej (47 na 1000), najmniej w Europie Zachodniej (18 na 1000). Jak podaje WHO w raporcie Preventing unsafe abortion (2019), blisko 29% wszystkich ciąż na świecie kończy się aborcją. Według organizacji co roku wykonuje się nawet 25 mln „niebezpiecznych aborcji”, czyli w warunkach, które skutkują komplikacjami zdrowotnymi, a niekiedy śmiercią kobiet.