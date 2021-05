Na pozór, czyli o prawach reprodukcyjnych

Czytaj także Nie oceniać, być

Ustawa z 1993 r. deklaruje w art. 4 ust. 1, że do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. Zasady nauczania w tym zakresie zostały ogólnie uregulowane w rozporządzeniu ministra edukacji z 12 sierpnia 1999 r. Określono tam wymiar godzinowy tych zajęć w poszczególnych klasach, ich zasadnicze cele, zasady uczestniczenia i zaliczania oraz wymogi dotyczące kwalifikacji prowadzących je nauczycieli. Jednak wbrew założeniom ustawy z 1993 r. zajęcia określone jako „Wychowanie do życia w rodzinie” nie mają charakteru obowiązkowego, dla uczestniczenia w nich uczniów niepełnoletnich (nawet nastolatków) wymagana jest zgoda rodziców. Co więcej – w obowiązującej podstawie programowej tego przedmiotu i jej uzasadnieniu nie wykazano dostatecznej troski o obiektywizm i rzetelność naukową wiedzy, która ma być przekazywana uczniom. W konsekwencji zajęcia te z reguły nie są dostosowane do potrzeb i oczekiwań młodzieży, co odbija się na niskiej frekwencji. W rzeczywistości można więc mieć poważne obawy, czy realizacja deklaracji nie sprowadza się tylko do działań pozornych, a nawet czy czasem nie wykorzystuje się zapisów ustawy do celów niezgodnych z jej założeniami.

Ustawa w art. 2. ust. 2. stanowi też, że organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczegółowych są zobowiązane zapewnić obywatelom swobodny dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji. Według ustawy z 25 czerwca 2015 r. środki antykoncepcyjnie są w Polsce zarejestrowane i dopuszczone do obrotu, określone są również zasady leczenia niepłodności, w tym przy wykorzystaniu zabiegów in vitro. Równocześnie państwo przejawia brak jakiejkolwiek troski o faktyczną dostępność takich środków czy metod, co świadczy tylko o czysto formalistycznym rozumieniu przez rządzących tego zobowiązania. Dowodzą tego m.in. badania empiryczne, z których wynika, że jedynie ok. 1/3 populacji w Polsce miała dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, co oznacza najniższy wskaźnik spośród 46 badanych państw europejskich (por. European Contraception Policy Atlas).

