Jak rozmawiać o aborcji? Dominika Kozłowska u Karola Paciorka

„Z tej perspektywy pytanie o aborcję jest ostatnim, które pojawia się w rozmowie, a zdecydowanie wcześniej pada pytanie o cały system społeczny i o to, co my w Polsce przez 30 lat, poza wprowadzaniem zakazów, zrobiliśmy jako społeczeństwo, politycy, Kościół, organizacje pozarządowe? Co zrobiliśmy w obszarze polityki społecznej, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, zdrowia reprodukcyjnego, opieki perinatalnej? Co zrobiliśmy w obszarze wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnościami? Ten rachunek i długi są po prostu straszne. Dlatego jeśli ktoś przychodzi i pyta »Co zrobić?«, to jest tak dlatego, że sytuacja z jaką się mierzy jest podwójnie beznadziejna” – podkreśla Kozłowska.

„Pro-life” i „pro-choice” to fałszywa alternatywa

Osobnym problemem jest popularny podział na środowiska „pro-life” i „pro-choice”, który zdaniem Kozłowskiej jest „fałszywą alternatywą” ukutą przez ruchy antyaborcyjne.

„Jestem wielką przeciwniczką używania określenia »pro-life«, bo faktycznie mówimy o ruchach »pro-choice« i »anti-choice« w tym sensie, że jedne są za wyborem, drugie przeciwko, ale obydwa są za życiem. Natomiast bardzo niedobrą sytuacją jest ta, kiedy interesuje nas tylko jedno życie. Tymczasem ruchy, które określają się jako »pro-life« nie są zainteresowane kobietą z jej położeniem, sytuacją, z jej wyborami i wolnością, przemocą, której mogła doświadczyć. Interesuje ich jedynie życie poczęte, ale tylko do momentu, dopóki się nie narodzi, bo gdy się narodzi, to z reguły to przestaje być interesujące” – twierdzi Dominika Kozłowska.

„W najnowszym numerze »Znaku« pokazujemy jak to zainteresowanie polityków stanowiących prawo i społeczeństwa, kończy się, gdy dziecko już przyjdzie na świat, a zwłaszcza gdy jest to dziecko z niepełnosprawnościami, niechciane, urodzone w warunkach, w których dzieci nie powinny dojrzewać. Takie dziecko jest zostawione samo sobie z absolutnym prymatem rodziny biologicznej, nawet jeśli ta rodzina je krzywdzi i nie zapewnia mu warunków do rozwoju życia” – dodaje, zachęcając do lektury czasopisma.

Cała rozmowa: