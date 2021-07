Michał Cichy, Do syta, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021, s. 224

Do syta to podróż, którą można odbyć z każdego miejsca na Ziemi, jeśli tylko otworzymy się na własne myśli i uczucia. Michał Cichy od kilkunastu lat medytuje, od kilu prowadzi szkołę medytacji według autorskiej metody, a teraz przygotował dla czytelników i czytelniczek literacki przewodnik po medytacji. Opowieść o odzyskiwaniu harmonii ze światem oraz innymi ludźmi, a także wglądu w siebie przeplata historiami o swoim doświadczeniu medytacji – także tej codziennej, np. podczas letnich wizyt w kawiarni o znaczącej nazwie Będę Później. „Medytacja nie prowadzi do fajerwerków. Oświecenie nie ma natury eksplozji. Ma naturę leśnej myszy, krzątającej się blisko ziemi w swoich codziennych sprawach” – pisze. Cichy pomaga skoncentrować uwagę, nastawić się na odbiór rzeczywistości, nauczyć się zgody na to, co się wydarza, i dotrzeć do przestrzeni wielkiej ciszy – tak bardzo potrzebnej, żeby naprawdę odpocząć i zregenerować siły.

Karol Kleczka poleca:

Michal Ajvaz, Podróż na południe, tłum. Leszek Engelking, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2016, s. 532

Wyobraź drewniane drzwi niewielkiego budynku, wciśniętego gdzieś przy zapomnianej uliczce w jednym z wielu, podobnych do siebie śródziemnomorskich miast. Naciskasz klamkę, robisz krok, spodziewając się raczej małej izdebki, a nie tego, co właśnie ukazuje się twoim oczom, bo za drzwiami widzisz cały labirynt powiązanych ze sobą misternie konstrukcji, niczym z projektów Piranesiego. Niemożliwe? Bez wątpienia, lecz właśnie takim labiryntem jest uwodząca czytelnika powieść Ajvaza, który zaprasza nie tyle do lektury, co tytułowej podróży wiodącej ciągle za oddalający się horyzont. Czytając Podróż na południe można oczekiwać wyłącznie niespodzianek fabularnych i stylistycznych. Powieść rozciągnięta między literaturą przygodową, kryminałem i historią fantastyczną, zanurzona w realizmie magicznym, prowadzi z praskiego blokowiska na Kretę, lecz to nie geografia wyznacza w niej granice. Ajvaz po mistrzowsku ukazuje, że podróżą w sensie ścisłym i najbardziej pierwotnym jest ta, którą można prowadzić nawet we własnym fotelu – podróż w głąb samego siebie.

Czytaj także Lektury na czas niepokoju

Ota Pavel, Bajka o Rašce i inne reportaże sportowe, tłum. Justyna Wodzisławska, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2016, s. 160

Miesiąc z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, Wimbledonem, Ligą Narodów w siatkówce, a na dokładkę jeszcze Olimpiada w Tokio. Mówiąc krótko: te wakacje to piekło, jeśli się nie jest amatorką czy amatorem sportu. Niesportowe czytelniczki i czytelnicy mają pełne prawo by mieć serdecznie dość nadmiaru nieatrakcyjnej dla nich tematyki, ale lektura reportaży Oty Pavla stanowi skuteczną odtrutkę na takie nastawienie. Czeski pisarz, dziś klasyk kojarzony zwłaszcza z kultową Śmiercią pięknych saren, pracował jako reporter opisujący wyścigi kolarskie, mecze piłki nożnej czy zawody w skokach narciarskich. Właśnie te zarobkowe teksty doskonale ukazują ogromny literacki zmysł Pavla, piszącego niby o sporcie, ale tak naprawdę o wszystkim poza nim. Życie marzeniami, siła woli, walka z przeciwnościami i wiara w cuda, czyli esencja z ludzkiego piękna, choć na kartach Pavlowych reportaży znajdują ilustrację w sporcie, to swoją baśniowością przemówią do każdej czytelniczki i każdego czytelnika.