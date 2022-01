Komentujecie naszą aktywność w mediach społecznościowych i dzielicie się zdjęciami miesięcznika ze swoimi znajomymi. Co miesiąc wyczekujecie przesyłki z nowym numerem lub udajecie się do punktów dystrybucji po wybrane zeszyty. Polecacie nas w rozmowach ze znajomymi – jak Zuza Karcz, najmłodsza bohaterka naszego fotoreportażu – lub na łamach opiniotwórczych gazet – jak dziennikarz „Gazety Wyborczej”, Jan Turnau. Jesteście bardzo różnorodni. Mówicie, że cenicie nas za zdrowy krytycyzm, dystans do rzeczywistości, wyczucie tematów i wrażliwość. Przede wszystkim jednak jesteście.

Nie mogło Was zabraknąć na naszym jubileuszu. Dziękujemy, że przyjęliście zaproszenie do naszej ankiety i podzieliście się z nami tym, co dla Was znaczy Miesięcznik „Znak”. Wszystkie głosy możecie przeczytać klikając w linki poniżej:

fot. Adam Tuchliński

Jan Turnau, Potrzebny krytycyzm wobec Kościoła

Miesięcznik czytam od samego początku – na pewno miałem w rękach pierwszy numer z 1946 r. Jako długoletni redaktor „Więzi” często porównuję ze sobą te dwa tytuły i nierzadko myślę sobie, że „Więź” jest bardzo dobra, ale „Znak” jest po prostu znakomity.

Zuzanna Karcz, Czytanie miesięcznika to lekcja wrażliwości

Podsunęłam wtedy miesięcznik kilku znajomym, często wspominałam o nim w rozmowach – kierowało mną przekonanie, że powinno przeczytać go jak najwięcej osób.

Agnieszka Piskozub-Piwosz, Pismo nie tylko o religii

Przez ponad 20 lat „Znak” bardzo się zmienił, a z nim kolejni autorzy i autorki, jednak muszę przyznać, że jestem wierną czytelniczką felietonów pana Janusza Poniewierskiego i jest to dla mnie ważna osoba związana z miesięcznikiem.

Wojciech Sawala, Intelektualna uczciwość

Niektórzy lubią czytać tylko takie teksty, z jakimi się zgadzają, i chcą się utwierdzić w swoich poglądach. „Znak” proponuje zaś refleksję, przestrzeń na przemyślenie różnych spraw, na odkrycie czegoś zupełnie nowego.

Natalia Sosin-Krosnowska, Dziennikarstwo typu slow

Jestem na etapie „wgryzania się” w „Znak”. To jedyny magazyn, którego nie potrafię przeczytać na raz od deski do deski.