Nienawiść i co dalej? – zapraszamy na spotkanie online

Nienawiść zadomawia się w naszym życiu codziennym. Staje się coraz powszechniejsza, coraz bardziej oswojona. Chcemy nauczyć się rozpoznawać ją, reagować na nią i wypracować narzędzia, które pozwolą przeciwdziałać nienawiści. Nie chcemy dłużej przyzwalać na używanie wykluczającego i dyskryminującego języka w mediach, a także w wypowiedziach polityków.

Jak odnaleźć formy dialogu spajające społeczeństwo w obliczu narastającej polaryzacji grup społecznych i politycznych? Jak nie dopuszczać do jakiegokolwiek wykluczania mniejszości? Co przekazywać kolejnym pokoleniom, żeby były otwarte na drugiego człowieka i nie rościły sobie prawa do jego oceny? Jaka jest rola nowoczesnych technologii w walce z mową nienawiści? W jaki sposób stworzyć skuteczną kampanię antydyskryminacyjną, która pobudziłaby wielu ludzi do działania i miała realną szansę wpłynąć na sytuację w Polsce?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu JA+TY=nienawidziMY, które organizowane jest przez JCC Krakow i Otwartą Rzeczpospolitą. Udział w dyskusji wezmą edukatorki i edukatorzy, zawodowo zajmujący się działaniami na rzecz dialogu i antydyskryminacji w Polsce. Ich wiedza i doświadczenie edukacyjne mogą pomóc zdobyć narzędzia potrzebne do reagowania na przejawy nienawiści, a także pokazać, jak duży wpływ mamy na to, co dzieje się dookoła nas.

Debatować będą:

dr Krystyna Starczewska (filozofka i etyczka, Otwarta Rzeczpospolita)

Julia Machnowska (Forum Dialogu)

Adam Musiał (nauczyciel i edukator o żydowskim Krakowie, edukator antydyskryminacyjny)

Prowadzenie: Dominika Kozłowska

Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 17 listopada o godzinie 18:00, na platformie ZOOM z transmisją na głównym fanpage’u JCC na FB.

Prosimy o zapisy do 13 listopada pod adresem rsvp@jcckrakow.org.

Limit miejsc – 100.

Zapraszamy do udziału!

Informacja pochodzi od organizatora.