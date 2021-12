Życzenia dla Czytelniczek i Czytelników

Pisze Mateusz Burzyk, kierownik redakcji miesięcznika „Znak”:

Życzenia zdrowia przestały być w trakcie pandemii utartym sformułowaniem, poprzez które jedynie rozpędzamy się, by wyrazić bardziej zindywidualizowane myśli, a zyskały rangę prawdziwej wartości. Bo zdrowie umożliwia nam spotkanie z najbliższymi, uściski, cieszenie się wspólną obecnością. Wagę tych – zdawałoby się prostych – spraw odkryliśmy na nowo, gdy wirus wytrącił nas z wygodnych przyzwyczajeń.

Czego oprócz zdrowia możemy życzyć Wam, Czytelniczki i Czytelnicy? Ograniczę się do trzech słów, które – mam nadzieję – nie będą dla Was zaskoczeniem.

Po pierwsze uważności. Potrzebujemy jej, by nie przegapić tego, co w życiu ważne, by wyjść ku drugiej osobie, szanując jej autonomię, by nie przywyknąć do cynizmu i zła – nawet w drobnych dawkach.

Po drugie odwagi, by sprzeciwić się nie tylko, gdy spotykamy się z „łajdactwem”, lecz także gdy w gronie znajomych opowiada się dyskryminujące żarty lub gdy ksiądz podczas kazania zamiast o Jezusie rozprawia o polityce. Odwaga musi nam towarzyszyć także w myśleniu. Nie zadowalajmy się też utartymi odpowiedziami, donikąd nas nie zaprowadzą.

Po trzecie nadziei. Bo to ważne, by w czasach niepokoju nie tracić hartu ducha, starać się robić to, co przyzwoite, próbować w miarę możliwości zmieniać świat na lepsze. Niech więc nadzieja nas nie opuszcza.

Te trzy słowa to chyba wcale niemało.