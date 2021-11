„Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie”. Artyści i biskup apelują o pomoc

Media społecznościowe obiegła wyjątkowa kampania. Biskup Rafał Markowski i polscy artyści (m.in. Dawid Podsiadło, Magdalena Różczka czy Janusz Gajos) apelują w niej o udzielenie pomocy humanitarnej uchodźcom cierpiącym na granicy polsko-białoruskiej.

„Wspólnie, ponad podziałami chcemy powiedzieć to, co mamy w sercach – że pomoc cierpiącemu człowiekowi, to nasz moralny obowiązek” – piszą autorzy kampanii w komunikacie prasowym.

„Cieszymy się, że udało się nam zebrać w tak różnorodnym składzie. Ludzie kultury i kościoła, ludzie o różnych profesjach i poglądach razem apelują o to samo, o pomoc dla drugiego człowieka” – mówi Antoni Pawlicki, jeden z inicjatorów akcji. „Nie jesteśmy formalną grupą, zrobiliśmy to z potrzeby serca” – dodaje.

Autorzy akcji wyjaśniają również, że nagranie powstało z chęci łączenia, a nie dzielenia.

„Mówimy o tym co w naszej kulturze, tradycji i religii jest ważne od zawsze: pomoc potrzebującym. To nasza polska tożsamość, której uczymy dzieci. Dodatkowy talerz przy wigilijnym stole, nasza polska gościnność. Nikt z nas nie zamknąłby drzwi naszego domu przed potrzebującym. Dlatego my ludzie kultury razem z przedstawicielem duchowieństwa, prosimy o wpuszczenie na stałe na teren stanu wyjątkowego pomocy medycznej i humanitarnej”.

Spot został wyreżyserowany i zrealizowany przez Jana Holoubka, w produkcji pomógł Adam Sokołowski i Trust Partners.

Wystąpili: Janusz Gajos, Tomasz Kot, Biskup Rafał Markowski, Grzegorz Markowski, Antoni Pawlicki, Dawid Podsiadło, Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Martyna Wojciechowska, Magdalena Zawadzka