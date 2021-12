Wśród tematów, które przykuły szczególną uwagę naszych Czytelniczek i Czytelników, była problematyka uchodźcza, walka z kulturą patriarchatu, ale też granice żartu. Reagowaliśmy na zaostrzenie prawa aborcyjnego, poddając pod refleksję pytania o prawo do decydowania. Wśród autorów szczególnie ceniliście ks. Michała Hellera, a wśród książek „Jezusa Niechrystusa” Piotra Augustyniaka.

TOP 20 znajdziecie poniżej, a wszystkie teksty przeczytacie w Miesięczniku „Znak”:

(fot. Anna Liminowicz)

1. Parking mój widzę ogromny, Olga Gitkiewicz (luty 2021 r.)

„Najbardziej popularna gra planszowa w Polsce jest też grą miejską. To uniwersalna strategiczna gra interaktywna przeznaczona dla jednej osoby albo dla wielu. Gram w nią czasem, niechętnie, mam słabe wyniki.

Mechanika rozgrywki jest prosta, chodzi o to, żeby zająć pole na planszy – umownie nazywa się je miejscem postojowym. Teoretycznie to pole wyznaczone, służące do odstawienia pojazdu, w praktyce obszar wyznaczony wzrokiem i potrzebą chwili”.

fot. Krzysztof Wojciechowski/Forum

2. Kilka uwag o Kościele w okresie pandemii, ks. Michał Heller (marzec 2021 r.)

„Po upadku komuny przewidywałem, że laicyzacja dotknie Polskę. Myliłem się, gdyż przypuszczałem, że to nastąpi szybko. Nastąpiło ze znacznym opóźnieniem. Napięcia narastały nieubłaganie, stopniowo i podskórnie, a teraz nastąpił wybuch”.

3. Bawi cię to?, Jan Jęcz (październik 2021 r.)

„Na większość pytań dotyczących humoru w Polsce próżno szukać rozstrzygających odpowiedzi, ale przynajmniej jedno jest pewne: najśmieszniejszy żart na świecie to chłop przebrany za babę. To ironiczne stwierdzenie nie tak dawno jeszcze traktowane było jak prawo natury”.

fot. archiwum własne autora

4. Twój koszyk jest pusty, Filip Springer (listopad 2021 r.)

„Potrzebujesz pomocy? Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania albo po prostu rozpocznij zakupy”.

(fot. Łukasz Murgrabia)

5. Prawo do decydowania, Dominika Kozłowska (maj 2021 r.)

„Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, sprawiły, że nie ma już powrotu do dawnych rozwiązań. Obowiązujące obecnie w Polsce jedne z najbardziej restrykcyjnych w naszej części świata przepisów z pewnością zostaną zmienione, gdy Zjednoczona Prawica utraci władzę. Na niemalże całkowity zakaz aborcji nie ma nie tylko zgody społecznej, ale i moralnej”.

(fot. Archives du 7e Art / BE&W)

6. Samotność czyli samospełniająca się przepowiednia, Magdalena Śmieja w rozmowie z Martyną Słowik (listopad 2021 r.)

„Poczucie samotności powinno skłaniać nas do znalezienia ludzi, którzy podobnie jak woda i pożywienie są nam – a przynajmniej przez tysiące lat historii gatunku byli – potrzebni do przeżycia”.

7. Nie śmieję się ze słabszych, Kasia Babis (październik 2021 r.)

„Często zapominamy, że humor może być zarówno narzędziem buntu, jak i opresji. Dlatego przydatna jest zasada, do której sama się stosuję – «to never punch down», czyli nigdy nie kierować ostrza satyry w stronę słabszych”.

fot. Weronika Ławniczak, dzięki uprzejmości MN

8. Różnorodność zamiast hierarchii, Marta Niedźwiecka w rozmowie z Urszulą Pieczek (luty 2021 r.)

„Patriarchat boi się różnorodności i polifonii wątków, a przede wszystkim kwestionowania utartych schematów i status quo. Ograbił kobiety z siły, sprawczości i ekspresji, a mężczyznom odebrał możliwość wchodzenia w relacje”.

fot. Creative Commons

9. Nie lubię pytań o Boga, ks. Michał Heller w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem (marzec 2021 r.)

„Zawsze podkreślam, że jak się weźmie poglądy wyrafinowanego teologa i przekonania prostego człowieka, który modli się pod przydrożnym krzyżem, to w porównaniu z rzeczywistością Bożą różnica między nimi jest niewielka”.

fot. A. Rodowicz

10. Pusty dom, Agnieszka Burton (marzec 2021 r.)

„Domy widma to niedokończone budowy, ale też stare, opuszczone chałupy. W każdej wsi jest ich pełno. Kim są właściciele? Czy im nie zależy? Takie marnotrawstwo? Jeździłam od Zakopanego do Witowa, Chochołowa, Wróblówki, Czarnego Dunajca, po Stare Bystre i pytałam: «Dlaczego stoją puste?»”.

fot. Anna Maria Biniecka

11. Pomaganie czy przeszkadzanie? Jak mądrze wspierać uchodźców, Ula Idzikowska (październik 2021 r.)

„Odkąd polska władza zamiast zakończyć kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, wprowadziła w pasie przygranicznym stan wyjątkowy, śledzenie mieszkańców Podlasia to jedyny sposób, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki o sytuacji na miejscu. Wielu dziennikarzy, aktywistów i polityków nie ma żadnych wątpliwości, że pozbycie się mediów i organizacji pozarządowych ma służyć oślepieniu społeczeństwa, odwołaniu widma wcześniejszych wyborów i podreperowaniu politycznego kapitału przez szerzenie nienawiści do kozła ofiarnego, którym – ponownie – stali się uchodźcy”.

(fot. terytoria.com.pl)

12. Jezus dla ateistów (ale tylko katolickich), Tadeusz Zatorski (lipiec-sierpień 2021 r.)

„Ta książka wydaje się aktem odwagi. Autor, były dominikanin, przeszedł długą drogę od członkostwa w katolickim zgromadzeniu zakonnym do «zaprzestania (…) wszelkich praktyk religijnych» i dziś otwarcie określa się mianem «człowieka niewierzącego» (s. 6). Wyrwanie się z objęć zakonu, zbudowanie sobie nowej, świeckiej egzystencji budzi najwyższy szacunek i podziw. Ale ta jego «niewiara» wydaje się zjawiskiem dość niejednoznacznym”.

Richard Dawkins i ks. Michał Heller po dyskusji o nauce i religii w Brnie, 1996 r. fot. z archiwum ks. Hellera

13. Ateizm walczący, sceptyczny i pobożny, Michał Jędrzejek (marzec 2021 r.)

„Nowi ateiści traktują religię jako zbiór przekonań, które należy odrzucić z powodów poznawczych i moralnych. Z powodów poznawczych, dlatego że nauka proponuje obraz świata, który niekiedy wchodzi w bezpośredni konflikt z twierdzeniami religijnymi (…), a niekiedy po prostu czyni je – w ich przekonaniu – «mało prawdopodobnymi»”.