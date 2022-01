Potrzebny krytycyzm wobec Kościoła

„Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza” (Łk 11, 29). Ja od lat podpisuję swoje teksty imieniem Jonasz i jest miesięcznik „Znak” – jakoś tak się to ułożyło, że jest między nami ewangeliczna łączność.

Miesięcznik czytam od samego początku – na pewno miałem w rękach pierwszy numer z 1946 r. Jako długoletni redaktor „Więzi” często porównuję ze sobą te dwa tytuły i nierzadko myślę sobie, że „Więź” jest bardzo dobra, ale „Znak” jest po prostu znakomity. To pismo dla ludzi, którzy posiadają wiedzę specjalistyczną, ale też i tych pragnących poszerzyć swoje horyzonty na wielu rozmaitych obszarach. Na pewno nie jest to gazeta dla wszystkich, co uważam za jej duży atut. Stawia wysoko poprzeczkę, ale równocześnie nie można zarzucić jej hermetyczności.

Nie mogę więc „Znaku” nie skomplementować.

Cieszę się, że miesięcznik gości na swoich łamach tak świetnych autorów jak ks. Eligiusz Piotrowski, który porusza w swoich tekstach problemy natury teologicznej, czy Elżbieta Adamiak. Ostatnio duże wrażenie zrobił na mnie artykuł Mateusza Burzyka z numeru Cenzura w Kościele – „Polscy księża wyklęci”. Oczywiście z racji moich zainteresowań najbardziej w „Znaku” ciekawią mnie eseje dotyczące szeroko pojętej tematyki kościelnej. „Znak” i „Więź” postępują tak, jak powinno każde katolickie pismo – od samego początku nie są bezkrytyczne.