ZNAK w audiobooku, czyli całkiem nowy format

Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się pomyśleć: „Jak się czuję?”. To pytanie zadajemy bliskim – rodzinie, partnerom, przyjaciołom. Pytamy najczęściej z troski, czasem z ciekawości…

A sobie? Sobie zadajemy je zaskakująco rzadko.

Obowiązki się piętrzą. Lista zadań nie ma końca. Funkcjonujemy w trybie walki, gubiąc po drodze prawo do odpoczynku. Tymczasem zadbanie o własną psychikę powinno być fundamentem, którego zbudowanie stawia się na pierwszym miejscu. To nie brak problemów decyduje o jakości życia, lecz sposób, w jaki na nie odpowiadamy.

Dzięki zbiorowi wyselekcjonowanych tekstów do słuchania dowiesz się, jak utrzymać higienę zdrowia psychicznego, jak poradzić sobie z trudnymi przeżyciami oraz czy możliwe jest odkrycie recepty na szczęście. Głos zabrali eksperci i ekspertki, tacy jak terapeuta Bogdan de Barbaro, psycholożka Magdalena Sękowska czy profesor Janusz Czapiński.

