Fot. Wydawnictwo WBPiCAK
Wojciech Bonowicz czerwiec 2026

Moi, Mistrzowie | Konrad Góra

Poezja jako odkurzacz dmący w trąbkę? A dlaczego nie?!

Artykuł z numeru

O czym śni Ameryka?

O czym śni Ameryka?

Czytaj także

Kadr z filmu Rób, co należy. Na tle intensywnie czerwonej ściany widać sześciu mężczyzn. Trzech z nich siedzi po prawej stronie na krzesłach, pod kolorowym, nakrapianym parasolem. Pozostali, w sportowych strojach, przechodzą wzdłuż ściany i oddalają się od siedzącej grupy.

Diana Dąbrowska

Kto tu jest u siebie?

Jak powinien

dobiegać głos poety

W latach zerowych

tego spazmatycznego,

kurczliwego wieku

strachu i bredni

gdzieś w Szwajcarii

był skłot

całkiem precyzyjnie

wtopiony w piękną,

obrośniętą psim winem

kamienicę: i kiedy ktoś

dokładnie się mu

przyjrzał, to dostrzegał

zwisające między łozami

dwa cieniutkie kabelki,

na końcu których skromnie

skrzyły się dwie

łyżeczki deserowe.

Po ich zetknięciu

piętro wyżej zamykał się

dwunastowoltowy obieg

elektryczny, w który

wpojony był żołnierzyk

na baterię (dobosz

Gwardii Watykańskiej

w stroju przed-

napoleońskim)

maszerujący i bijący

w mikroskopijny bębenek.

Jeśli nikt go nie powstrzymał,

po trzydziestu centymetrach

wykładał się jak długi

na świńsko podłożonym

prożku, nabitym na stałe

obłupku z kostki

od polskiej palety,

bo wszystkie palety

były z Polski, wprost

na włącznik od złodziejki,

zamykając tym samym

dwustutrzydziestowoltowy

obieg elektryczny, do którego

kolejne piętro wyżej

podłączono

odkurzacz starego typu

wydychającą stroną

dmący w trąbkę.

Tak powinien dobiegać głos poety.

Konrad Góra, Wiersze zebrane (2008–2025), WBPiCAK, Poznań 2025, s. 589

Przeczytałem ten wiersz po raz pierwszy przed czterema laty. Wydrukowany w „Tygodniku Powszechnym” jako zapowiedź tomu Dzień został w nocy. Wiersze miłości i z nienawiści, towarzyszył rozmowie, jaką z Konradem Górą przeprowadziła Urszula Honek. Potem nabyłem sam tom, zaznaczyłem sobie w nim wiersz i często do niego wracałem, a nawet kilka razy zbierałem się, żeby o nim napisać. Zmobilizowała mnie dopiero wiadomość, że pojawiły się Wiersze zebrane poety (Poznań 2025). A kiedy byłem już w połowie pracy, ogłoszono, że Konrad Góra został tegorocznym laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości.

Dodajmy, że nie jest to pierwszy Silesius dla tego twórcy; w 2020 za najlepszy tom wydany w roku poprzednim jury Silesiusa uznało Kalendarz majów, piątą poetycką książkę Góry. 48-letni poeta jest więc twórcą docenionym, wpisanym – jak się wydaje – na trwałe do kanonu polskiej literatury XXI w. Zwracam uwagę na te fakty, bo są one istotne także dla interpretacji wybranego przeze mnie wiersza. Do refleksji nad tym, jak „powinien dobiegać głos poety”, zaprasza ktoś, kogo głos jest słyszalny, rozpoznawalny i intrygujący. Ten głos, owszem, ustawiony jest tak, jakby był głosem z offu, głosem outsidera i anarchisty. Każdy, kto był na spotkaniu autorskim z Konradem Górą, wie, że poeta nie wpisuje się w schemat takich spotkań, lecz narzuca własne warunki rozmowy. (Ślad tej postawy znajdziemy także we wspomnianym wywiadzie Urszuli Honek). Nie sposób jednak zaprzeczyć, że Góra jest poetą cieszącym się szerokim uznaniem, a jego kolejne książki – a nawet pojedyncze wiersze publikowane w mediach społecznościowych – od razu budzą zainteresowanie i reakcję.

Zacznijmy od sformułowania, które pojawia się w tytule wiersza. Zwykle, jako piszący, pytani jesteśmy o to, czy głos poetek i poetów jest dziś słyszalny. Czy ten głos – „cienki jak włos”, jak pisał Tadeusz Różewicz – jest jeszcze brany pod uwagę?

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się

Wojciech Bonowicz

Poeta, publicysta. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”. Nakładem Wydawnictwa Znak właśnie ukazała się jego książka „Tischner. Biografia”, a w 2019 r. „Dziennik końca świata”. Wydał też m.in. tom miniesejów „Sto lat. Książka życzeń” (Kraków 2018), tom rozmów z Wojciechem Waglewskim „Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe” (2017) oraz książkę poetycką „Druga ręka” (2017). Jest współautorem wywiadu rzeki z Michałem Hellerem „Wierzę, żeby rozumieć” (2016).

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Joanna Mueller

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Maciej Bobula

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Joanna Bociąg

Adam Workowski, Karol Tarnowski, Szymon Szczęch, Piotr Sikora, Tomasz Ponikło, Dominika Kozłowska, Elżbieta Kot, Józefa Hennelowa, Wojciech Bonowicz, Marzena Zdanowska

Czy Kościół potrafi się dziś odnawiać?

Wojciech Bonowicz

Tischner w Paryżu

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Agata Puwalska

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Krystyna Miłobędzka

Wojciech Bonowicz

„Dawno nie błogosławiłem świata…” O Pamiętniku Janusza Korczaka

Wojciech Bonowicz

Ogrodnik. 80. rocznica urodzin ks. Józefa Tischnera

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Karina Caban

z Jeanem Vanierem rozmawia Łukasz Tischner, Wojciech Bonowicz

Arka dla świata

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Agnieszka Wolny-Hamkało

Wojciech Bonowicz

Moi, Mistrzowie: Agata Jabłońska

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Justyna Bargielska

Wojciech Bonowicz

Blisko Tischnera

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Julia Fiedorczuk

Wojciech Bonowicz

Moi mistrzowie. Mariusz Grzebalski

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Piotr Sommer

z José Casanovą rozmawia Łukasz Tischner, Wojciech Bonowicz

Katolicki to naprawdę znaczy globalny

z Bogdanem de Barbaro, Barbarą Chyrowicz SSpS, Markiem Krawczykiem i Piotrem Grzegorzem Nowakiem rozmawia Anna Mateja, Wojciech Bonowicz

Transplantacje. Czy jest się czego bać?

Wojciech Bonowicz

Moi mistrzowie: Aga Zano

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Serhij Żadan

Wojciech Bonowicz

Kwestarka

Wojciech Bonowicz

Moi, Mistrzowie | Konrad Góra

z Wiesławem Myśliwskim rozmawia Wojciech Bonowicz

Język potrzebuje snów

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Urszula Kozioł

Wojciech Bonowicz

Wielkie Jabłko intymnie

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Klaudia Pieszczoch

Wojciech Bonowicz

Moi Mistrzowie: Dominik Bielicki

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Jadwiga Stańczakowa

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie

z Alainem Mabanckou rozmawia Wojciech Bonowicz

To, na co patrzymy, to słowa

Wojciech Bonowicz

Moi mistrzowie: Krystyna Miłobędzka

Wojciech Bonowicz

Moi Mistrzowie: Jerzy Ficowski

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Kamila Janiak

z Michałem Hellerem rozmawia Wojciech Bonowicz

Jesteśmy częścią tajemnicy

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Julia Hartwig

Wojciech Bonowicz

Moi mistrzowie: Marcin Baran

Wojciech Bonowicz

Świat bez nas by sie zastoł… Ks. Józef Tischner o wierze góralskiej

z Jeanem Vanierem rozmawia Wojciech Bonowicz, Łukasz Tischner

Każda utrata jest dla zmartwychwstania

Wojciech Bonowicz

Horyzont Václava Havla

z Charlesem Taylorem i Tomášem Halíkiem rozmawia Elżbieta Kot, Łukasz Tischner, Wojciech Bonowicz

Jaskinia filozofów

Wojciech Bonowicz

Niewidzialny łańcuch. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Maciej Robert

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Antonina Tosiek

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Adam Kaczanowski

Wojciech Bonowicz

Moi mistrzowie: Adam Zagajewski

Wojciech Bonowicz

Moi, Mistrzowie: Anna Świrszczyńska

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Aleksander Wierny

z Agnieszką Rzoncą i Mateuszem Burzykiem rozmawia Wojciech Bonowicz

Człowiek ma w sobie windę

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Jakub Pszoniak

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Urszula Honek

Wojciech Bonowicz

Jean Vanier (1928–2019)

Wojciech Bonowicz

„Wszyscy mu coś zawdzięczamy…” Notatki o Różewiczu

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Marcin Świetlicki

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Zuzanna Bartoszek

Wojciech Bonowicz

Moi, mistrzowie: Joanna Oparek

Karol Tarnowski, Robert Piłat, Jacek Filek, Barbara Chyrowicz SSPS, Łukasz Tischner, Wojciech Bonowicz

Nadzieja na nadzieję

Wojciech Bonowicz

Milczący nauczyciel

Wojciech Bonowicz

Moi, Mistrzowie: Anna Kamieńska

Wojciech Bonowicz

Václav Havel i Bobby

z Michałem Hellerem rozmawia Wojciech Bonowicz

Nie lubię pytań o Boga

Wojciech Bonowicz

Moi mistrzowie: Dariusz Sośnicki

Wojciech Bonowicz

Moi, Mistrzowie: Anna Adamowicz

Anna Marchewka, Jerzy Illg, Jerzy Jarniewicz, Wojciech Bonowicz, Julia Fiedorczuk, Tomasz Z. Majkowski

Poezja to jest to coś do śpiewania