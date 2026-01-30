Joan Didion na okładce książki "Notatki dla Johna"
Fot. Grupa Wydawnicza Relacja
Ilona Klimek-Gabryś luty 2026

Kochać bez martwienia się

Lektura Notatek dla Johna wzbudziła we mnie skrajne emocje.

Artykuł z numeru

Walczę o życie bez strachu

Walczę o życie bez strachu

Z jednej strony byłam zafascynowana śledzeniem przebiegu sesji terapeutycznych Joan Didion, które odbywały się na przełomie wieków, a ich przebieg relacjonowała w formie zapisków kierowanych do męża Johna. Z drugiej – ciągle towarzyszył mi znak zapytania, czy to nie jest zbyt nachalne wejście w prywatność pisarki. Czy o najbliższych relacjach Didion z córką i mężem nie wystarczyłoby mi wiedzieć tego, co wyniosłam ze świetnie napisanych Błękitnych nocyRoku magicznego myślenia?

Notatki dla Johna dotyczą przede wszystkim więzi z dorosłą już, 30-kilkuletnią córką Quintaną, która utknęła w zależnościowej roli wobec swoich rodziców i zmaga się z nawracającą chorobą alkoholową. Psychiatra pomaga Didion zrozumieć, dlaczego otoczyła adoptowane dziecko nadmierną troską, tym samym odbierając mu kluczową dla dobrostanu psychicznego sprawczość. Pisarka w procesie terapii odkrywa m.in., jak praca stała się dla niej najlepszym lekarstwem na lęk, a martwienie się o innych nieodłącznym składnikiem miłości. Na marginesach opowiada też o zmaganiach z rakiem piersi i o doświadczeniu przemocy w związku ze starszym mężczyzną.

„Nie możesz już jej chronić. (…) To, czego potrzebuje, to twoje zaufanie, twoja wiara, że będzie w stanie podejmować właściwe decyzje” – wątek odpuszczenia kontroli ciągle powraca we wskazówkach podsuwanych Didion przez psychiatrę. Nie tak łatwo jednak zburzyć wypracowane we wczesnym dzieciństwie schematy. W tym aspekcie zapiski mogą okazać się pomocne dla wszystkich rodziców, którzy uczą się pozwolić dzieciom dorosnąć.

Joan Didion Notatki dla Johna tłum. Jowita Maksymowicz-Hamann, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2025, s. 256

Ilona Klimek-Gabryś

Redaktorka miesięcznika „Znak”, recenzentka, absolwentka krytyki literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ilona Klimek-Gabryś

Czy ciało chroni?

Ilona Klimek-Gabryś

Gra z kryzysem

Ilona Klimek-Gabryś

Dzika natura

z Bogdanem de Barbaro rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Psychoterapeuta nie jest nauczycielem życia

Ilona Klimek-Gabryś

Krótki przewodnik po emocjach

Ilona Klimek-Gabryś

Nosimy w sobie pęknięcie

Ilona Klimek-Gabryś

Brudne ręce

Ilona Klimek-Gabryś

Wśród możliwości: Rosa Berbel

Ilona Klimek-Gabryś

Kochać bez martwienia się

Ilona Klimek-Gabryś

Ślizg światła

Ilona Klimek-Gabryś

Nagle i nie po kolei

Ilona Klimek-Gabryś

Czy ktoś słucha?

Ilona Klimek-Gabryś

Czwarty wymiar

z Katarzyną Schier rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Odrodzić się z traumy

Ilona Klimek-Gabryś

Wyobraźmy sobie emocje

Ilona Klimek-Gabryś

Droga ufności

Ilona Klimek-Gabryś

Kocie psoty

Ilona Klimek-Gabryś

Oswajanie śmierci

Ilona Klimek-Gabryś

Wcisnąć „stop”

Ilona Klimek-Gabryś

Zadeptane połoniny

z Joanną Wojsiat rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Jak odpoczywa mózg

Ilona Klimek-Gabryś

Wśród możliwości: Nidhi Zak/Aria Eipe

Ilona Klimek-Gabryś

„O miłości wiem tyle co ty”

Ilona Klimek-Gabryś

W poszukiwaniu światła

Ilona Klimek-Gabryś

Modlitwa o dobrą starość. O pani Józefie Hennelowej

Ilona Klimek-Gabryś

Duchy przeszłości

Ilona Klimek-Gabryś

Oko w oko z kozicą

Ilona Klimek-Gabryś

Cichy smutek

Ilona Klimek-Gabryś

Jedno zdanie

Ilona Klimek-Gabryś

Dotknąć świata

Ilona Klimek-Gabryś

Znane dźwięki

Ilona Klimek-Gabryś

Przytulne schronienie

Ilona Klimek-Gabryś

Zdjąć hełm?

Ilona Klimek-Gabryś

Świat bez granic

Ilona Klimek-Gabryś

Czy jestem swoją chorobą?

Ilona Klimek-Gabryś

Piękność Tatr

Ilona Klimek-Gabryś

Druga strona lustra

Ilona Klimek-Gabryś

Pamiętnik uchodźczyni 

Ilona Klimek-Gabryś

Przyroda tuż za rogiem

Ilona Klimek-Gabryś

Wśród możliwości: Cristina Peri Rossi

Ilona Klimek-Gabryś

Zostać wysłuchanym

Ilona Klimek-Gabryś

Cicha muzyka Północy

Ilona Klimek-Gabryś

Świat daje wszystko

Ilona Klimek-Gabryś

Spóźniona diagnoza

Ilona Klimek-Gabryś

Gdy nie ma słów

Ilona Klimek-Gabryś

Wyobraźnia na czas kryzysu

Ilona Klimek-Gabryś

Oswajanie utraty

Ilona Klimek-Gabryś

Ślady na ciele

Ilona Klimek-Gabryś

Wycinki tożsamości

Ilona Klimek-Gabryś

Krupówki stają się

Ilona Klimek-Gabryś

Nie potrzeba skrzydeł

Ilona Klimek-Gabryś

Kulturowa sztuczka

Ilona Klimek-Gabryś

Przedostać się do życia

Ilona Klimek-Gabryś

Odnaleźć rękę do roślin

Ilona Klimek-Gabryś

Kojąca powtarzalność

Ilona Klimek-Gabryś

Dom swojej opowieści

Ilona Klimek-Gabryś

Pod niewygodnym kątem

z Jackiem Masłowskim rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Mężczyznom są potrzebni inni mężczyźni

Ilona Klimek-Gabryś

Wejście w mrok

Ilona Klimek-Gabryś

Przemilczenia i poświęcenie

Ilona Klimek-Gabryś

Wspólna reforma psychiatrii 

Ilona Klimek-Gabryś

Narodziny polskiej psychiatrii

Ilona Klimek-Gabryś

Świat z pralinką

Ilona Klimek-Gabryś

Dar wyobraźni

z Magdaleną Sękowską rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

W naszej historii nie ma winnych

Ilona Klimek-Gabryś

Gościnny gest

Ilona Klimek-Gabryś

Opowiedzmy to razem

Ilona Klimek-Gabryś

Linia horyzontu (Recenzja książki Na północ jedzie się, by umrzeć Idy Linde)

Ilona Klimek-Gabryś

Zapach schyłku lata

Ilona Klimek-Gabryś

Nie szamocz się

Ilona Klimek-Gabryś

Śmiercionośne mechanizmy

Ilona Klimek-Gabryś

Larwa czy motyl?

Ilona Klimek-Gabryś

Rządy lasu

Ilona Klimek-Gabryś

Mniej czuć i cierpieć

Ilona Klimek-Gabryś

Gra w polskość

Ilona Klimek-Gabryś

Piękno i brutalność

Ilona Klimek-Gabryś

Miejsce szczerości

Ilona Klimek-Gabryś

Praktyka serca i umysłu

Ilona Klimek-Gabryś

Gdy jedzenie staje się problemem

z Ewą Woydyłło rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Wystarczą czas i rozmowa

Ilona Klimek-Gabryś

Pisanie jako iluzja trwania

Ilona Klimek-Gabryś

Wyprowadzać głowę na spacer

Ilona Klimek-Gabryś

Żeby wyrazić siebie, trzeba wiedzieć kto to

Ilona Klimek-Gabryś

Nieme bohaterki

Ilona Klimek-Gabryś

Otworzyć walizkę

Ilona Klimek-Gabryś

Dar rozumienia

Ilona Klimek-Gabryś

Gdzie jest mój dom

Ilona Klimek-Gabryś

Wymyślanie tego, co się przeżyło

Ilona Klimek-Gabryś

Jedyne, co mamy

z Aleksandrą Rabinovitch rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Szczypta fantazji w codzienności

Ilona Klimek-Gabryś

Radosne przyjęcie

z Elżbietą Lange rozmawia Ilona Klimek-Gabryś

Ciało jest od życia, nie od wyglądania

Ilona Klimek-Gabryś

Nastoletni krzyk

Ilona Klimek-Gabryś

Schronienie w opowieści

Ilona Klimek-Gabryś

Spróbować być sobą

Ilona Klimek-Gabryś

Zauważyć zwierzęta

Ilona Klimek-Gabryś

I umysł, i mózg

Ilona Klimek-Gabryś

Między rozwojem a granicami

Ilona Klimek-Gabryś

Sfeminizowany obłęd