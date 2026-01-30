1
14Strach musi mobilizowaćHistoryk Serhij Płochij w rozmowie z Jakubem Majmurkiem o tym, czy powtarzamy błędy z lat 30. XX w.
24Rób, co potrafiszBogdan de Barbaro w rozmowie z Dominiką Tworek: Powtarzam za Markiem Aureliuszem – znajdź dla siebie dobrą cząstkę działania
EDYTORIAL1Na Wschodzie bez zmianMichał Jędrzejek
TEMAT MIESIĄCA4Na wyczerpanieJaryna Czornohuz: Walczę o wszystko, co mieści się w słowie „życie
AKADEMIA PISARSKA ZNAKU40Kim jest bohater?Paweł Goźliński zaprasza na lekcję kreatywnego pisania i świadomego czytania
ŚWIAT50Kanada się zabijaPaństwo dało swoim obywatelom prawo do eutanazji. Lekarze z trudem nadążają za popytem
STACJA: LITERATURA90Drzemki, czyli prawdziwe podróże w czasieProza korporacyjna spotyka science fiction w opowiadaniu Dominiki Słowik
CHWILA DLA CIEBIE33MinikrzyżówkaTu w wersji online
109Pele-mele: Maciej BuchwaldCenię ludzi, którzy wykonują romantyczne i wzruszające gesty
LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA98Piękna, wciąż trzydziestoletniaIda Świerkocka: Sylvia Plath jest bohaterką większej liczby książek biograficznych niż gwiazdorzy futbolu. Czy potrzebujemy kolejnej?
108Różewicz ściska i pozdrawiaKamila Dzika-Jurek o Jarockim i Różewiczu
108Kochać bez martwienia sięIlona Klimek-Gabryś o Joan Didion
108Klasowa maskaradaHanna Zonik o Annie Zawadzkiej
110Moi, mistrzowie: Joanna MuellerWojciech Bonowicz czyta Zmieszane
110Kady – znaki szczególne: Grobowiec świetlikówDiana Dąbrowska o filmie, na którym nie da się nie płakać
31Temperatura pokojowaOla Szmida
RYSUNKI I FELIETONY
49Zagraj to jeszcze raz. Na żywoEliza Mórawska-Kmita
79AI, wygeneruj prawdęMałgorzata Rejmer
89Mniej mailowania, więcej gadaniaKarol Kleczka
107DomKarol Banach