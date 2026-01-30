nr849

Tania Yakunova

Spis treści

EDYTORIAL

1Na Wschodzie bez zmianMichał Jędrzejek

TEMAT MIESIĄCA

4Na wyczerpanieJaryna Czornohuz: Walczę o wszystko, co mieści się w słowie „życie
 14Strach musi mobilizowaćHistoryk Serhij Płochij w rozmowie z Jakubem Majmurkiem o tym, czy powtarzamy błędy z lat 30. XX w.
 24Rób, co potrafiszBogdan de Barbaro w rozmowie z Dominiką Tworek: Powtarzam za Markiem Aureliuszem – znajdź dla siebie dobrą cząstkę działania

FOTOREPORTAŻ

34Technologia w okopieWojna w Ukrainie – najczęściej fotografowana wojna w historii?

AKADEMIA PISARSKA ZNAKU

40Kim jest bohater?Paweł Goźliński zaprasza na lekcję kreatywnego pisania i świadomego czytania

ŚWIAT

50Kanada się zabijaPaństwo dało swoim obywatelom prawo do eutanazji. Lekarze z trudem nadążają za popytem

PRZEBŁYSKI

70Jesteśmy częścią tajemnicyWywiad z ks. Michałem Hellerem, kosmologiem i teologiem

IDEE

80MiarokracjaWojciech Mamak: Liczbami opisujemy smak potraw, jakość snu, sportowy talent. Czy coś w tym złego?

STACJA: LITERATURA

90Drzemki, czyli prawdziwe podróże w czasieProza korporacyjna spotyka science fiction w opowiadaniu Dominiki Słowik

CHWILA DLA CIEBIE

33MinikrzyżówkaTu w wersji online
 109Pele-mele: Maciej BuchwaldCenię ludzi, którzy wykonują romantyczne i wzruszające gesty

LUDZIE ◆ KSIĄŻKI ◆ ZDARZENIA

98Piękna, wciąż trzydziestoletniaIda Świerkocka: Sylvia Plath jest bohaterką większej liczby książek biograficznych niż gwiazdorzy futbolu. Czy potrzebujemy kolejnej?
 108Różewicz ściska i pozdrawiaKamila Dzika-Jurek o Jarockim i Różewiczu
 108Kochać bez martwienia sięIlona Klimek-Gabryś o Joan Didion
 108Klasowa maskaradaHanna Zonik o Annie Zawadzkiej
 110Moi, mistrzowie: Joanna MuellerWojciech Bonowicz czyta Zmieszane
 110Kady – znaki szczególne: Grobowiec świetlikówDiana Dąbrowska o filmie, na którym nie da się nie płakać

RYSUNKI I FELIETONY

31Temperatura pokojowaOla Szmida
 49Zagraj to jeszcze raz. Na żywoEliza Mórawska-Kmita
 79AI, wygeneruj prawdęMałgorzata Rejmer
 89Mniej mailowania, więcej gadaniaKarol Kleczka
 107DomKarol Banach