TEMAT MIESIĄCA

4

Jaryna Czornohuz: Walczę o wszystko, co mieści się w słowie „życie

14

Historyk Serhij Płochij w rozmowie z Jakubem Majmurkiem o tym, czy powtarzamy błędy z lat 30. XX w.

24

Bogdan de Barbaro w rozmowie z Dominiką Tworek: Powtarzam za Markiem Aureliuszem – znajdź dla siebie dobrą cząstkę działania