Wycinki tożsamości

Cleo Ćwiek poznałam najpierw dzięki podcastowi Można zwariować, który prowadzi razem z psycholożką Anną Cyklińską. Ich cotygodniowe, przebiegające w luźnej atmosferze rozmowy z charakterystycznym otwierającym pytaniem: „Z czym zaczynasz?”, mądrze i wspierająco dotykają wielu ważnych kwestii z obszaru zdrowia psychicznego. Cleo – z wykształcenia również psycholożka, założycielka Fundacji Można Zwariować i pomysłodawczyni minimalistycznej aplikacji Meditate – od nastoletnich lat pracuje jako modelka. Jest również osobą neuroatypową: w spektrum autyzmu ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową.

Rozmowę Cleo z Agatą Trzebuchowską czyta się tak, jakby właśnie słuchało się dobrego podcastu. Jest wartka, wciągająca i pogłębiona. 27-letnia Cleo wyłania się z niej jako osoba pełna pasji, z ciekawością eksplorująca rzeczywistość, mająca warte uwagi przemyślenia nie tylko na temat swoich prywatnych doświadczeń dotyczących pracy czy relacji, ale także ważnych problemów społecznych, np. kondycji polskiej psychiatrii, gaslightingu lub aktywizmu.

Choć tematyka zdrowia psychicznego wydaje się w Polsce coraz bardziej powszechna, to wciąż istnieją przestrzenie, gdzie traktuje się ją jako tabu. Największą zaletą książki jest to, że dzięki swojemu nastawieniu na szerszego, zainteresowanego nie tylko psychologią odbiorcę ma szansę dotrzeć do takich miejsc. „Choroba zazwyczaj stanowi jakiś wycinek twojej tożsamości i całego życia” – mówi Cleo, a opowieścią o swoim dotychczasowym życiu udowadnia, że dwubiegunówka nie jest czymś, co definiuje ją w pełni. Odpowiednio leczona i zaopiekowana, pozwala czerpać z życia garściami.

Cleo Ćwiek w rozmowie z Agatą Trzebuchowską Clou. Jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym Wydawnictwo Agora, Warszawa 2023, s. 312