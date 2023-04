Nastoletni krzyk

Funkcjonują w systemie rodzinnym, który mimo pewnych wad i bazując na wypracowanych przyzwyczajeniem schematach działa sprawnie, dopóki nie okazuje się, że Grzegorz, mąż Hanki, został bankrutem i ma do spłacenia dług ok. 100 tys. zł. To sprawia, że rzeczywistość musi zostać przeorganizowana: małżeństwo wyjeżdża do Anglii, by zarobić pieniądze, a Marianna wraz z młodszym bratem Kubą tymczasowo zamieszkują u babci, z którą do tej pory nie mieli żadnej głębszej więzi.

Ciężar ukształtowania codzienności na nowo spoczywa na kobietach: to one podejmują decyzje i nadają bieg rzeczom. Jednak o ile dorosłe bohaterki mimo licznych przeszkód są w stanie go udźwignąć, o tyle 15-letnia Marianna czuje się coraz bardziej przytłoczona i stopniowo zamyka się w sobie. Tęskni za psią przyjaciółką Frajdą, która w związku z przeprowadzką do babci musiała znaleźć nowych właścicieli, odsuwa się od znajomych i zaniedbuje szkolne obowiązki. Ostatecznie któregoś dnia postanawia po prostu wyjść z domu, wysyłając tym samym światu jasny znak, że potrzebuje pomocy.

„Nastolatki trudno jest kochać. Nie są wdzięczne, na miłość reagują złością, na obojętność – to samo. A i tak należy przy nich trwać i wierzyć, że kiedy będzie trzeba, zauważą obecność drugiego człowieka, zwrócą się do niego po pomoc” – rozmyśla Alicja, oceniając, że nie zdała egzaminu z otwartej obecności. Ostatecznie jednak moc kobiecego działania sprawi, że bohaterkom zostanie dana kolejna szansa, by poszukać odpowiednich słów i spróbować się porozumieć.

Natalia Szostak Zguba Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2023, s. 256