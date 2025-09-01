fbpx
Kobieta obiera ziemniak. Kadr z filmu Jeanne Dielman
Kadr z filmu "Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela" fot. Paradise films/Unite trois/Collection ChristopheL via AFP/East News
Diana Dąbrowska wrzesień 2025

Pusta obecność

Pod koniec grudnia 2022 r. po raz pierwszy na szczycie prestiżowej listy „Najlepszych filmów wszech czasów” magazynu „Sight & Sound”* znalazła się reżyserka. Mowa tu o belgijskiej twórczyni Chantal Akerman i jej trzyipółgodzinnej odysei egzystencjalnej Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela (1975)

Artykuł z numeru

Uwolnić się od kultu produktywności

Slow cinema, często określane jako „kino nudy” czy też „kino powolności”, to zaproszenie do tego, aby „zamieszkać” w filmie na własnych zasadach. Kontemplować raczej jego fakturę i aurę aniżeli daleką zazwyczaj od hollywoodzkich standardów, niezbyt dynamiczną fabułę. Powoli nie musi oznaczać, że nudno. A nawet jeśli, to nudno nie musi być synonimem czegoś negatywnego, ponurego, co zjada ludzką ciekawość i witalność. Nuda nie musi być stratą, może stać się zyskiem, zamierzoną jakością, cechą samego tekstu filmowego. Idąc dalej: nuda może przemienić się w klucz do wolności odbiorczej.

Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela – dzieło prekursorskie dla nurtu slow cinema – to wstrząsający i szorstki portret dojrzałej kobiety, wdowy na skraju załamania nerwowego. Portret odległy od naszych filmowych przyzwyczajeń. Jeanne niewiele mówi (w ogóle mało o niej wiemy), nigdy się nie skarży. Na co dzień obiera ziemniaki, pije mleko, przygotowuje kotleciki, patrzy przed siebie… Kamera ustawiona jest najczęściej na wprost głównej bohaterki, która spędza większość czasu samotnie w kuchni. Akcja poszczególnych scen jest nieproporcjonalna do długości statycznych ujęć. Tytułowa mieszkanka belgijskiego bulwaru staje się więźniarką rutyny, której sama przecież skrupulatnie patronuje. Brawurowo zagrana przez Delphine Seyrig postać jest doskonale widoczna w kadrze, ale tak jakby jej nie było. To rodzaj „pustej obecności”; bohaterka tylko pozornie pozostawia po sobie „dowody na istnienie” w postaci obierków czy zabrudzonej szklanki. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na najbardziej wciągających z seansów, n’est-ce pas?

Protagonistka arcydzieła Chantal Akerman jest z jednej strony stłamszona rygorem i kształtem formy filmowej, z drugiej zaś (paradoksalnie!) – jej wizerunek zostaje uwolniony z dziejowo-genderowej sztampy. To, w jaki sposób możemy patrzeć na tę kobietę (matkę, wdowę, gospodynię domową…) i studiować jej ruchy, jest tak odległe od dominujących parametrów tzw. kina stylu zerowego, że aż uwalniające dla naszej percepcji.

Niezwykłość filmu belgijskiej twórczyni polega na tym, że uzyskana przy zastosowaniu minimum środków formalnych rejestracja codzienności wdowy zamienia się na naszych oczach – nieśpiesznie, beznamiętnie – w „egzystencjalny thriller”. Czas jest właściwie jednym z bohaterów dramatu; jednym z oprawców Jeanne. Wzorcowo wykonywane przez Jeanne czynności domowe mogłyby trwać w nieskończoność, ale i tak nie są w stanie nadać właściwego ciężaru życiu kobiety. Na powierzchni wszystko wydaje się gładkie i lśniące, choć tak naprawdę podskórnie drży. Czas – zarówno ten, w którym przyszło jej żyć, jak i ten odmierzany z minuty na minutę – nie jest dla Jeanne litościwy. Czy bohaterka może jednak stać się jego panią? Czy „symbolicznym zwycięstwem” Jeanne nie jest w gruncie rzeczy to, że my też stajemy się również zakładnikami jej milczenia i tajemnic?

Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni, edukatorka filmowa, organizatorka przeglądów i festiwali filmowych. Dwukrotnie nominowana do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa. Laureatka Konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Specjalistka od włoskiego kina, prowadzi w sieci „Accademię Włoskiego Kina”, w której przygląda się online – bardziej lub mniej znanym – filmom z Półwyspu Apenińskiego.

