Symbioza między medium a człowiekiem to jeden z najsilniejszych motywów twórczości Cronenberga, a słynna kwestia „Long live the new flesh” (ang. Niech żyje nowe ciało) okazała się profetyczna. Kanadyjski twórca inspirował się zresztą w tamtym okresie pismami swojego krajana, filozofa i teoretyka Marshalla McLuhana. Autor Globalnej wioski mawiał: „Nowe media nie są pomostem między człowiekiem a naturą; są naturą”. To „zmysłowe zespolenie” świetnie oddaje kadr, w którym Max – dosłownie – całuje się z ekranem, bezpamiętnie się w nim zanurzając. To początek przemiany, jaka zachodzi w bohaterze – aby wejść na nowy poziom, musi wpierw pozbyć się „starego ciała” i związanych z nim nawyków.

Narzędzia, które powinny dać nam kontrolę, tylko pozornie się nam podporządkowują; ostatecznie zyskują autonomię – i to one zdobywają kontrolę nad nami. I choć rodzaj ludzki doszedł do tego, jak stworzyć potężniejszą od siebie w wielu aspektach sztuczną inteligencję, niekoniecznie znalazł algorytm na własne szczęście i bezpieczne jutro.