W konkursie startują 144 pary, 61 odpada w pierwszym tygodniu. Zostają najbardziej zdeterminowani. Robert wynalazł sposób: sztuka polega na synchronizacji ruchów rąk i barków przy odpowiednim przestępowaniu z pięty na palce. Jest w tym tak dobry, że zastanawia się nawet, czy już kiedyś wcześniej tego nie ćwiczył. Podczas wyścigów Gloria traci napęd, wbija się w pasek Roberta, on ją wlecze za sobą i jakoś udaje im się uniknąć wyeliminowania.

Ostatecznie Robert i Gloria znajdują swojego sponsora, browar Jonathan, który wyposaża ich we wszystkie niezbędne do tańca akcesoria. Organizator maratonu aranżuje nawet ślub jednej z par zawodników. Niestety, nie dochodzi do niego, bo na sali padają strzały, od których ginie pani Leyden, jedna z najbardziej zaangażowanych w pomoc zawodnikom osób na widowni.

W tej niezwykle skondensowanej, klaustrofobicznej opowieści świat zostaje skurczony do wymiarów sali dancingowej w budynku wzniesionym na palach nad oceanem wyłącznie po to, by „przekształcać chaos w gotówkę”.

Pod podłogą w dzień i noc huczy ocean, symboliczny komentator nieuniknionego. Czytelnik od początku wie, jaki los czeka głównych bohaterów, kolejne epizody historii prowadzą do rozwiązania, które wisi nad Robertem i Glorią od pierwszego rozdziału.

W latach 40. i 50. książka McCoya zyskała rozgłos w Europie. Sartre nazwał ją nawet pierwszą egzystencjalną powieścią amerykańską, odnajdując w niej atrakcyjne dla siebie rozpacz i zło płynące z obecności drugiego człowieka. Egzystencjalizm wyblakł jako propozycja artystyczna, ale książka McCoya przeczytana dzisiaj nie traci na wartości. Zaskakujące, jak aktualne wydają się metody stosowane przez mistrzów marketingu z czasów amerykańskiego wielkiego kryzysu. Komercyjna propaganda ciągle oparta jest na podobnych zasadach: ta sama bezwzględność okraszona retoryką dobra wspólnego i obrony moralności. A po drugiej stronie bezradność i akceptacja losu wyznaczonego przez bogatszych i lepiej sytuowanych. Metody marketingowe wysubtelniały – podobnie jak aspiracje zawodników. Dziś to nie Hollywood stanowi punkt dojścia, od pewnego czasu najbardziej ambitnych coraz mniej kusi też kariera w telewizji. Przeszliśmy błyskawicznie etap telewizji na żywo, potem popularność reality show – wchodząc masowo w kolektywny maraton narcyzmu zwany mediami społecznościowymi. Każdy jest dziś własnym mistrzem ceremonii, do wygrania zaś znacznie więcej niż 1000 dolarów, nawet jeśli obliczymy, że w latach 30. XX w. ta nagroda to ekwiwalent dzisiejszych 100 tys. Co ma być na sprzedaż, pozostaje do wymyślenia.

Zdania McCoya są krótkie, styl pozbawiony ozdobników, co nie znaczy, że surowy. W czasach wielkiej nadprodukcji słów może warto wrócić do książki, która używa ich z umiarem. Ten styl kojarzy mi się z Chandlerem, innym wielkim amerykańskim pisarzem tamtego okresu, który usuwał zbędne słowa, a za pomocą tych, które mu zostały, rzeźbił niedościgłe portrety postaci. Krytycy książkę McCoya zestawiają z dwoma innymi powieściami tego okresu: Listonosz zawsze dzwoni dwa razy Jamesa M. Caina i Dzień szarańczy Nathanaela Westa. Tak się składa, że wszystkie trzy doczekały się znakomitych ekranizacji. W przypadku Czyż nie dobija się koni? film Sydneya Pollacka z Jane Fondą i Michaelem Sarrazinem chyba nawet przyćmił literacki oryginał. Warto wrócić zarówno do książki, jak i ekranizacji, zwłaszcza dziś, gdy tak wielu z nas zadaje sobie to samo pytanie, które Johnny Rotten podstawił publiczności na koniec koncertowej trasy Sex Pistols w San Francisco w styczniu 1978 r.