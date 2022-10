Badacze mózgu uważnie patrzą dziś na ręce programistom AI, ale to relacja biegnąca w obie strony. Kluczowym krokiem w rozwoju tzw. głębokiego uczenia maszynowego było wprowadzenie w algorytmy odpowiednika ludzkiej uwagi. Wszystko po to, aby program komputerowy się nie rozpraszał! W praktyce polega to na tym, że program komputerowy uczy się na własnych błędach, które informacje przydają mu się bardziej, a które mniej – dzięki temu, przykładowo, samochody autonomiczne nie przyglądają się szczegółowo koszom na śmieci. Twórcy algorytmów bez wstydu mówią też dziś, że ich „dzieci” mają swoją osobowość i dziwactwa. Komputerowe „umysły” są oczywiście zupełnie inne od ludzkich, lecz dużo odważniej niż jeszcze 20 lat temu używamy obecnie w rozmowach o AI samego tego słowa: „umysł”.

Spędzamy godziny dziennie w przestrzeni wirtualnej otoczeni newsami, filmami, memami i zdjęciami z wakacji. Przestrzeń ta jest z każdym rokiem coraz silniej moderowana przez algorytmy, tak więc ostatecznie każdy z nas ma swoją wersję internetu. Dwie osoby wpisujące ten sam termin do wyszukiwarki i uruchamiające tę samą aplikację otrzymają różne strumienie treści, skrojone pod ich zwyczaje i potrzeby, często nieuświadomione – a także pod pragnienia, które dopiero trzeba wygenerować z powodów rynkowych i politycznych.

