Prezentowany kadr świetnie wpisuje się w przedstawioną powyżej strategię. Widzimy bohaterów na tle ściany, ogrodzenia. Ich spojrzenia są zasmucone, nieobecne. Cienie na ich sylwetkach układają się pionowo, na wzór krat, co jeszcze mocniej potęguje skojarzenia z „namiętnością na uwięzi”. Choć protagoniści są w tej przestrzeni razem, czujemy jakiś rodzaj blokady między nimi. Mur staje się tutaj symbolem tradycji i powinności; wartości, z którymi protagoniści nie zamierzają walczyć. Ten sam rodzaj otwartej kompozycji pojawiał się w filmie również wcześniej i towarzyszył różnym rozmowom – niekiedy weselszym, niekiedy zaś bardziej zdystansowanym – głównych postaci. Architektura nosi w sobie tutaj ślady pamięci, wyznań i uczuć. Co ciekawe, to właśnie mur stanie się ostatecznie tym miejscem, w którym pan Chow zdecyduje się po latach powierzyć swój życiowy sekret. Mężczyzna udaje się do Angkor Watu – „Stolicy Świątyń” w Kambodży. W zabytkowych ruinach klasztoru znajduje wgłębienie i szepcze słowa, których znaczenia możemy się jedynie domyślić. Dziura zostaje pokryta ziemią, podobnie jak wspomnienia bohatera.

Tekst ten dedykuję pamięci Jagody Murczyńskiej (1982–2022), wybitnej filmoznawczyni, niestrudzonej popularyzatorki kina azjatyckiego w Polsce i współorganizatorki Festiwalu Filmowego „Pięć Smaków”